Czy powstają bardziej ekologiczne i energooszczędne osiedla?

Nieruchomości a ekologia

Andrzej Oślizło, prezes Develii

W realizowanych obecnie inwestycjach Prestovia House w Warszawie i Ceglana Park w Katowicach powstaną stacje ładowania dla samochodów elektrycznych. Dodatkowo w wybranych projektach zaplanowaliśmy tężnie solankowe. Coraz więcej klientów przykłada wagę do aspektów związanych z ekologią. Docenia przestrzeń rekreacyjną wokół osiedla, dlatego duży nacisk kładziemy na zaaranżowanie zieleni. Wprowadzamy również rozwiązania magazynujące deszczówkę. Dobrym przykładem jest projekt Ceglana Park w Katowicach, gdzie ponad połowę terenu inwestycji stanowi zieleń i strefy rekreacji.





Nowe osiedla - z troską o środowisko

Artur Łeszczyński, manager ds. rozwoju biznesu w spółce mieszkaniowej Skanska

W 2021 roku konsekwentnie planujemy wprowadzanie zielonych rozwiązań, które od lat stosujemy i popularyzujemy na naszych osiedlach w trosce o środowisko. Dzięki temu dążymy do osiągniecia Celu Klimatycznego, wspólnego dla nas jako wszystkich spółek Grupy Skanska. Mowa oczywiście o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla o 50 proc. do roku 2030 oraz o osiągnięciu w tym zakresie neutralności w 2045 roku. Działalność biznesową realizujemy z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zamierzamy przystąpić do kolejnych certyfikacji środowiskowych w systemie BREEAM. Planujemy podnosić uzyskiwane dotychczas poziomy certyfikacji. Istotne będzie dla nas stosowanie w nowych projektach, m.in.: paneli fotowoltaicznych, rozwiązań smart home, koncentrujących się na oszczędnym korzystaniu z energii i wody, nawiewników antysmogowych wyposażonych w filtry zatrzymujące pyły i alergeny, trzyszybowych okien, które pomagają w utrzymywaniu odpowiedniej temperatury wewnątrz budynków, niwelując zużycie energii w sezonie grzewczym oraz dużych rozmiarów przeszkleń, które umożliwiają mieszkańcom pozostanie w bliskim kontakcie z naturą.

Ekologiczne i energooszczędne rozwiązania w mieszkaniach

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Podejmując decyzję o zakupie mieszkania klienci częściej niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu mają na uwadze wykorzystywanie ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań. Ważne są dla nich także udogodnienia podnoszące komfort i wpływające na poziom bezpieczeństwa. Przywiązujemy dużą wagę do innowacyjności, zastosowania nowoczesnych materiałów i rozwiązań technologicznych. Wdrażane przez nas nowe standardy w budownictwie osiedli mieszkaniowych przekładają się na funkcjonalność oraz energooszczędność lokali. Klienci cenią zrównoważone budownictwo i optymalizacje, które w sposób namacalny ułatwią im życie. Są to chociażby technologie zwiększające efektywność energetyczną budynków, intuicyjne i energooszczędne systemy oświetleniowe, a także systemy podnoszące bezpieczeństwo i komfort. Wyposażamy także inwestycje w rozwiązania, które ułatwiają przyszłym mieszkańcom proekologiczne zachowania. Przykładem takiego udogodnienia są realizowane w wybranych inwestycjach stacje do ładowania samochodów elektrycznych dostępne przy miejscach parkingowych.

Mniejsze zapotrzebowania budynków na energię

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Od 2021 roku obowiązuje rozporządzenie zobowiązuje deweloperów by wprowadzili modyfikacje, które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię, wiążące się z dyrektywą europejską. Nasza firma podąża za energooszczędnymi trendami od lat, czego odzwierciedleniem są zastosowane rozwiązania w realizowanych dotąd inwestycjach m.in. w Osiedlu Bliska Wola w Warszawie i wieżowcu Hanza Tower w Szczecinie.

Rozpoczęliśmy także produkcję domów energooszczędnych w technologii prefabrykacji drewnianej w oparciu o własną fabrykę ekologicznych prefabrykatów w Tłuszczu. Są praktycznie pasywne energetycznie. Do ogrzania domu i potrzebnej wody oraz do wentylacji potrzeba zaledwie 22 kWh/m kw./rok. Po zastosowaniu paneli fotowoltaicznych można sprzedawać nadwyżki prądu. Domy kosztują tyle co tradycyjne.

Oprócz ekologicznego wyposażenia zastosowaliśmy w nich wentylację mechaniczną z rekuperacją, dzięki czemu niezależnie od warunków atmosferycznych mieszkańcy oddychają przefiltrowanym powietrzem. Stawiamy je w podwarszawskim osiedlu Villa Campina w pobliżu Puszczy Kampinoskiej, gdzie docelowo zrealizujemy 175 luksusowych domów ekologicznych i energooszczędnych o nazwie Wiktoria. W tym roku uruchamiamy sprzedaż domów „na wynos”, co oznacza, że klienci będą mogli stawiać je na swoich działkach. Montaż takiego domu trwa zaledwie trzy tygodnie niezależnie od warunków atmosferycznych.

Zrównoważone budownictwo

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Naszym celem jest tworzenie przestrzeni, w których ludziom żyje się lepiej. Droga do realizacji tego celu wiedzie przez zasady zrównoważonego budownictwa, którego wagę rozumiemy. Budując osiedla zgodnie z tymi zasadami wprowadzamy elementy z obszaru well-being, które przyczyniają się do poprawy zdrowia mieszkańców, zarówno ich kondycji fizycznej, jak i psychicznej. Przykładowo w inwestycji Vitalité, którą kończymy w warszawskim Wilanowie, będzie siłownia ze strefą kibica i SPA z sauną i jacuzzi. Na zewnątrz natomiast znajdzie się boisko wielofunkcyjne oraz stoły piknikowe w strefie wypoczynkowej. Przykład z Poznania to Soleil de Malta, projekt w realizacji, gdzie stworzymy m.in. boisko do siatkówki plażowej. Z kolei częścią inwestycji Le Vert, planowanej we Wrocławiu, będzie zielona strefa relaksu z leżakami i ławkami pośród zieleni.

Budownictwo kompleksowe

Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper S.A.

Nasza strategia opiera się na budowaniu kompleksowych inwestycji z dużą ilością zieleni. Poprawa jakości życia w naszych osiedlach i wokół nich powinna odbywać się także poprzez walkę ze smogiem. Projektowanie inwestycji z lokalami handlowo-usługowymi na ich terenie na obszarach z rozwiniętą komunikacją zbiorową, w dobrych lokalizacjach przyczynia się do ograniczenia problemu rozlewania się miast oraz zmniejszenia natężenia ruchu kołowego, a co za tym idzie redukcji emisji CO2 i innych związków. Zwracamy uwagę na to, aby przyszli mieszkańcy mieli jak najłatwiejszy dostęp do przystanków komunikacji miejskiej i kolejowej. Chcemy umożliwić im wygodny wybór alternatywnych środków transportu, takich jak rowery czy hulajnogi. Planujemy punkty ładowania samochodów elektrycznych na naszych osiedlach. Dodatkowo zawsze przy wyborze lokalizacji inwestycji uwzględniamy możliwość przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Mniejsze koszty eksploatacyjne mieszkań

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

Zapewniamy mieszkańcom swoich osiedli liczne, innowacyjne rozwiązania technologiczne, które wspierają ekologię i pozwalają zmniejszać koszty eksploatacyjne mieszkań.

Wszystkie osiedla mają doskonale zaprojektowaną zieleń niską i wysoką, aby redukować wpływ promieniowania słonecznego i przegrzewania otoczenia. Wprowadziliśmy retencjonowanie wody przez system korzeniowy oraz liście. Ponadto, pnącza na ścianach zewnętrznych to dodatkowa produkcja tlenu oraz pochłanianie CO2.

Dachy budynków w technologii stropodachu odwróconego z powierzchnią żwirową pozwalają na retencjonowanie wody raz zmniejszenie przegrzewania. Oświetlenie LED w częściach wspólnych budynków zmniejsza zużycie energii elektrycznej.

Na osiedlach dostępna jest pełna instalacja światłowodowa, panele fotowoltaiczne, elektrycznie sterowane rolety zewnętrzne oraz system monitoringu znacząco podwyższające bezpieczeństwo.

Wszystkie nasze osiedla posiadają także instalację fotowoltaiczną, która wytwarza energię elektryczną zużywaną na potrzeby stref wspólnych budynku.

Wszystkie mieszkania w standardzie wyposażone są w nowoczesną technologię Smart House, umożliwiającą zdalne sterowane domową elektroniką, ogrzewaniem, a także systemem bezpieczeństwa. Klienci nie muszą ponosić za to dodatkowych opłat.

Wiktor Wilczyński, pełnomocnik zarządu ds. Budowalnych w Wawel Service

Nasze zespoły techniczne nieustannie poszukują nowych rozwiązań tworząc kolejne inwestycje. Pewne grupy rozwiązań już zostały wdrążone m.in. przegrody budowlane czyli ściany i stropodachy mają podwyższone wartości izolacji termicznej, odpowiednie systemy wentylacji bytowej mieszkań, co sprawia, że są higrosterowane, dzięki czemu ciepło nadmiernie nie ucieka z mieszkań. Stosujemy bardzo szczelne okna o niskiej emisyjności, a także dbamy o optymalizację techniczno- materiałową budynków zmniejszającą ich materiałochłonność.

Nowe technologie w budownictwie

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Z dużą dbałością podchodzimy do ochrony zdrowa i stosowania nowoczesnych technologii. Naszym głównym celem jest zmniejszenie zużycia gazów cieplarnianych, stosowanie materiałów budowlanych z pewnych i certyfikowanych źródeł oraz zmniejszenie emisyjności. Dążymy również do świadomego i racjonalnego zmniejszania śladu węglowego. Jednym z wdrażanych rozwiązań, m.in. w ramach przygotowywanych i realizowanych projektów Neo Jasień, Baltic Porto, Lazur Park, Baltic Line jest zagospodarowanie wód opadowych poprzez systemy małej retencji. Gatunki roślinności min. hydrofitowej, będącej integralną częścią systemu są ozdobą i zarazem niezbędnym elementem oczyszczającym i odprowadzającym wodę z powrotem do natury.

W inwestycji Foresta i Młoda Morena Park II zaprojektowaliśmy zielone tarasy na najwyższych kondygnacjach budynków z najnowszymi technologiami zagospodarowania wody deszczowej. Tarasy poprzez powiększenie powierzchni biologicznie czynnej łączą bryłę budynku z naturalnym bioaktywnym otoczeniem, tym samym wpisują się w krajobraz przylegającej zieleni.

Dbamy o zachowanie maksymalnej liczby drzew w realizowanych inwestycjach wraz z odpowiednim doborem dodatkowych nasadzeń. Stosujemy materiały o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, a także likwidujących zanieczyszczenia biologiczne poprzez powłoki elewacyjne, a w niedalekiej przyszłości technologie ograniczające smog elektromagnetyczny.

Przykładowo w inwestycjach Foresta, Nowe Rokitki V i VI, Młoda Morena Park II zastosowaliśmy inteligentne systemy sterujące urządzeniami odpowiedzialnymi za komfort użytkowania lokalu. Powszechnie stosujemy również oświetlenie LED wraz z czujnikami ruchu.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

We wszystkich, naszych inwestycjach kładziemy szczególny nacisk na użycie materiałów najwyższej jakości z odpowiednimi certyfikatami, czy na przykład okien gwarantujących oszczędność energii cieplnej oraz izolację akustyczną. Istotne jest dla nas również zapewnienie mieszkańcom jak największej ilości terenów zielonych, drzew, czy miejsc do wypoczynku.

Na terenach inwestycji projektujemy również stacje do naprawy rowerów, miejsca do ich parkowania, czy siłownie plenerowe. W warszawskiej inwestycji Przy Arsenale zaprojektowaliśmy również stację uzdatniania wody, zapewniającą lepszą jakość wody dla urządzeń AGD.

Tomasz Czubak, dyrektor Przygotowania Projektów Deweloperskich w Jakon

Zgodnie z nowymi warunkami technicznymi nasze projekty są coraz bardziej energooszczędne. Parametry ocieplenia, okien, przegród są coraz lepsze, dzięki czemu zapewniają mieszkańcom duże oszczędności na etapie eksploatacji.

Coraz częściej stosujemy dachy zielone, które zapewniają retencję wód oraz komfort cieplny mieszkańców. W naszych inwestycjach montowane są ładowarki do samochodów elektrycznych, co znacznie ogranicza emisję spalin.

W inwestycji Ellada Park planujemy we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej zastosować tereny zielono-niebieskie, które zagospodarują wody deszczowe w naturalny, przyjazny dla mieszkańców sposób. Pozwoli to zminimalizować ilość wód deszczowych znajdujących się w miejskiej kanalizacji deszczowej oraz ograniczy efekt stepowienia terenów.

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Każdy projekt analizujemy oddzielnie pod kontem przydatności rozwiązań dla grupy docelowej. Wyznaczyliśmy sobie za cel wprowadzanie rozwiązań w pięciu płaszczyznach działania: eko mobilności, efektywności energetycznej, zarządzania i odzysku wody w budynkach. Jednocześnie chcemy wspierać różnorodność ekosystemów oraz recykling i gospodarkę cyrkularną.

Jednym z ciekawych przykładów naszej nowej, zielonej strategii jest inwestycja realizowana przy ulicy Rogalskiego w Krakowie, gdzie powstaje m.in. nasz pierwszy system odzysku wody deszczowej, a także stacja ładowania samochodów elektrycznych.

Osiedla wyposażone w inteligentne technologie

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu Aurec Home

Nasze osiedla wyposażone będą w inteligentne technologie i nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Na zielonym terenie Miasteczka Jutrzenki zaplanowaliśmy ławki solarne i platformy wypoczynkowe, a na dachach panele fotowoltaiczne, pozwalające na oszczędzanie energii elektrycznej.

Proponujemy przyszłym mieszkańcom liczne udogodnienia. Jeden z lokali usługowych zaadoptujemy na siłownię dostępną dla mieszkańców, a na świeżym powietrzu w formie siłowni plenerowej umieszczone zostaną dodatkowe sprzęty do ćwiczeń.

Mieszkańcy będą mieli również możliwość realizacji swoich pasji ogrodniczych. Na patio staną bowiem szklarnie, w których możliwa będzie uprawa kwiatów, ziół czy warzyw. W przestrzeniach wspólnych wśród bujnej roślinności, bogatej w miododajne kwiaty

i krzewy przyjazne owadom mieszkańcy będą mogli się relaksować przy fontannach i oczku wodnym. Do dyspozycji najmłodszych będą tradycyjne i wodne place zabaw, zaprojektowane w bezpiecznych dla nich miejscach.

Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie osób, które wybierają ekologiczne samochody, przygotowaliśmy również miejsce parkingowe z ładowarką dla samochodów elektrycznych.

Ponadto, na naszych osiedla stosujemy przyjazne środowisku materiały budowlane.

Energooszczędność i niskoemisyjność budynków

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

W przypadku inwestycji, które są w fazie projektowania rozważamy wprowadzenie rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na energooszczędność i niskoemisyjność budynków. Chcielibyśmy zastosować na przykład panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, filtry powietrza czy systemy smart, które pomogą zaoszczędzić energię i pozytywnie wpłynąć na ochronę zdrowie i środowisko.

Marcin Żurek, Dyrektor ds. realizacji inwestycji Nickel Development

Od lat dbamy o ochronę środowiska, wprowadzając sukcesywnie ulepszenia technologiczne o dodatnim wpływie na otoczenie. Projektujemy budynki w taki sposób, aby zminimalizować negatywne skutki oddziaływań zewnętrznych, a jednocześnie nie powodować degradacji środowiska naturalnego. Teoretyczne podstawy budownictwa, w tym fizyka budowli pozwalają nam odpowiednio kształtować struktury termoizolacyjne budynku, tworzyć ochrony przeciwwilgociowe i dbać o pożądany mikroklimat budynku. Zwłaszcza w przypadku mniejszych inwestycji idziemy w stronę energooszczędności i źródeł odnawialnych. Kolejnym krokiem z pewnością będzie budownictwo pasywne, choć dzisiejszy rachunek ekonomiczny odsuwa je nieco w przyszłość.

projektując nowe inwestycje staramy się unikać tworzenia barier architektonicznych, wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu, nie stawiamy wysokich, nieprzyjaznych płotów. Tworzymy inwestycje z myślą o okolicznej florze i faunie, z poszanowaniem zastanej przyrody, budując np. domki dla jerzyków.

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

Deweloper z aspiracjami i ambicjami chcemy mieć wkład w zrównoważone i czyste środowisko. Poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie i zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł to aspekty, które w szczególności nas interesują. Jako jeden z pierwszych deweloperów w Polsce w przyszłych i obecnie realizowanych projektach, Osiedlu Łomianki i Natura w Wieliszewie wprowadziliśmy kompleksowy program inteligentnych i energooszczędnych rozwiązań. Pierwszym ogniwem pakietu Aria Eco Smart jest montaż paneli fotowoltaicznych na dachach realizowanych budynków. Zielony prąd pozwala obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej części wspólnych o kilkadziesiąt procent. Drugim elementem pakietu jest system inteligentnego domu, w ramach którego mieszkańcy z dowolnego miejsca na ziemi, ze swojego smartfona lub komputera mogą sterować oświetleniem, regulować temperaturę, zarządzać instalacją alarmową oraz innymi funkcjami wpływającymi na komfort użytkowania mieszkania.

Sylwester Śniadecki, prezes zarządu Śniadecki Development i Śniadecki Investment Group

We wszystkich prowadzonych przez nas projektach stosujemy wszelkie rozwiązania, dzięki którym osiedla spełniają postawione wymagania w kontekście rozwiązań ekologicznych. Dodatkowo nasza pierwsza inwestycja w województwie Dolnośląskim – Osiedle Parkowe Kuklice, oddalone o 8 km od granic Wrocławia, wyposażone zostanie m.in. w pompy ciepła.

Autor: dompress.pl