Kredyt hipoteczny w czasach pandemii – sprawdź, co musisz wiedzieć

Kredyt hipoteczny – czy teraz warto go brać?

Jedną z istotnych zmian, przemawiającą na korzyść kredytu hipotecznego w obecnej sytuacji jest zmiana jego oprocentowania. Łączne oprocentowanie uległo bowiem znacznemu obniżeniu z uwagi na obniżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. W zamian banki podniosły marże, jednak łączne oprocentowanie zmienne (marża + Wibor) nadal są niższe niż przed wybuchem pandemii. Co to oznacza dla osób zaciągających kredyt? Przede wszystkim niższą ratę spłaty kredytu w porównaniu do początku 2020 roku. Pod tym względem, jest to dobry czas na staranie się o kredyt hipoteczny, zwłaszcza, że ceny mieszkań, pomimo pandemii nie maleją, a wręcz stale rosną.

Kto może wziąć kredyt hipoteczny?

Negatywnym skutkiem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 jest z kolei zaostrzenie procedur związanych z udzielaniem kredytów hipotecznych przez banki. Część z nich wykluczyła kredytobiorców z branż zagrożonych, a część zaprzestała uwzględniać dochody z umów zleceń, umów o dzieło, umów z najmu lokalu, działalności gospodarczych czy umów o pracę na czas określony. Niektóre placówki obniżyły również zdolność kredytową przy dochodach uzyskiwanych np. z działalności gospodarczej lub podniosły wysokość wymaganego wkładu własnego. – Sytuacja na rynku jest w chwili obecnej bardzo dynamiczna, a decyzja dotycząca udzielenia kredytu hipotecznego uzależniona od mnóstwa indywidualnych czynników. Pozytywną informacją dla wielu będzie z pewnością fakt, że niektóre ze wspomnianych wyżej obostrzeń zostało już w kilku bankach wycofanych. W sprawie oceny zdolności kredytowej najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z profesjonalnym doradcą finansowym, który przeanalizuje sytuację i zaproponuje najbardziej dogodne rozwiązanie – tłumaczy Katarzyna Gurtat, pośrednik finansowy firmy CityTrader.

Kredyt hipoteczny i wkład własny

Próg wejścia, aby przystąpić do kredytu hipotecznego wynosi obecnie 20% - jedynie w kilku bankach minimalny wkład własny pozostał na poziomie 10%. Jego wzrost nastąpił jednak już wcześniej niż przed wybuchem pandemii Covid-19. Na dzień dzisiejszy nie ma natomiast informacji, aby miał on ulec zmianie w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że wyższy wkład własny może okazać się korzystny dla Klienta w dłuższej perspektywie czasu, zapewniając np. lepsze warunki kredytowe i niższą marżę. Średni czas oczekiwania na decyzję kredytową przy produkcie hipotecznym wynosi z kolei od 3 do 5 tygodni, przy założeniu, że Klient przedłoży pełen komplet dokumentów – warto pamiętać, że niektóre banki zastrzegają sobie czas na odpowiedź do nawet 2 miesięcy.