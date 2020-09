Czy kościoły w Polsce są odpowiednio zabezpieczone od pożarów?

18 lipca częściowo spaliła się XV-wieczna katedra św. Piotra i Pawła w Nantes we Francji. Na miejscu pracowało około stu strażaków. Pożar udało się ugasić dopiero po kilkunastu godzinach. Płomienie zniszczyły kilkusetletnie barokowe organy i XIX-wieczny obraz. Katedra w Nantes to gotycka świątynia rzymskokatolicka, której budowa rozpoczęła się w 1434 roku i trwała ponad 400 lat. Pożar w Nantes wybuchł nieco ponad rok po tym, jak ogień strawił słynną katedrę Notre Dame w Paryżu.

Co 3 dni pożar kościoła w Polsce

W Polsce, wg danych Komendy Głównej Straży Pożarnej (KGSP), w 2019 roku odnotowano 137 pożarów obiektów kultu religijnego i sakralnych. Oznacza to, że takie budynki płoną w Polsce średnio co 2, 3 dni. Tylko niektóre z nich są zabytkowymi kościołami o dużej wartości materialnej, architektonicznej i społecznej. W lutym 2016 roku doszczętnie spalił się kościół w Libuszy w Małopolsce, XVI-wieczna świątynia, jeden z zabytków na Szlaku Architektury Drewnianej. Wcześniej spaleniu uległa cerkiew grekokatolicka i prawosławna w Komańczy na granicy Beskidu Niskiego i Bieszczadów. W październiku 2019 r. ogień zniszczył większość dachu XIV-wiecznego kościoła w Orłowie na Żuławach w woj. pomorskim.

Większość pożarów notowanych przez KGSP dotyczy jednak małych obiektów i świątyń bez wysokiej wartości architektonicznej, służących lokalnym społecznościom. Takie zdarzenia nie trafiają do ogólnopolskich mediów, nie są tak spektakularne, ale mają miejsce.

- Sakralne obiekty w Polsce, a szczególnie zabytki o najwyższym statusie ochrony, posiadają zabezpieczenia ppoż. Tego wymaga prawo, są też na to fundusze. Niestety wiele z tych zabezpieczeń to już dosyć przestarzałe systemy opierające się na gaszeniu wodą. Przykłady z Francji pokazują, że ochrona najcenniejszych zabytków powinna być na najwyższym poziomie. Koszt nowoczesnych rozwiązań przeciwpożarowych jest niewspółmiernie niski w porównaniu do ewentualnych strat. Również tych, których nie da się przeliczyć na pieniądze. W przypadku polskich kościołów spoza listy zabytków UNESCO, czy tych o nieco mniejszej wartości architektonicznej ochrona ppoż. często jest niewystarczająca i nie spełnia przyjętych w Unii Europejskiej standardów – mówi Michał Brzeziński Kierownik w dziale Fire Protection – SPIE Building Solutions.

Woda też niszczy, nie tylko ogień

Efektywny system przeciwpożarowy musi uwzględniać różne typy i przeznaczenia budynków. Ochrona biblioteki czy zabytkowego obiektu sakralnego musi być dopasowana do charakterystyki wnętrza. Tam, gdzie znajduje się wiele elementów łatwopalnych, ale i podatnych na zniszczenie przez ciecz użytą do gaszenia, stosuje się wodę w stanie rozproszonym.