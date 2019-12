Fundusz Termomodernizacji i Remontów - zmiany 2020 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez ministra rozwoju. Zwiększy się efektywność funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Projekt nowelizacji wiąże się z programem „Czyste powietrze”.

Budynki z wielkiej płyty

Z Funduszu Termomodernizacji i Remontów będzie można dofinansować działania związane z poprawą bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. wielkiej płyty. W domach takich mieszka ok. 12 mln osób. W związku z termomodernizacją, właściciele i zarządcy budynków z wielkiej płyty będą mogli ubiegać się o pokrycie 50 proc. kosztów wykonania dodatkowego połączenia warstw: fakturowej i nośnej, aby zminimalizować ryzyko odpadania płyt zewnętrznych. Szacuje się, że do 2029 r. zostanie wykonane wzmocnienie ok. 2 tys. budynków z wielkiej płyty.

Poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych

Przewidziano pomoc samorządom gminnym w działaniach służących poprawie stanu technicznego budynków wielorodzinnych, w których znajdują się lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Oznacza to, że wsparcie w formie premii remontowej będzie udzielane gminom na przedsięwzięcia remontowe połączone z termomodernizacją. Wyniesie ono 50 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego, w tym np. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Budynki komunalne objęte ochroną konserwatorską

Wsparcie będzie można zwiększyć o 10 punktów proc. w przypadku budynków komunalnych objętych ochroną konserwatorską. Szacuje się, że do 2029 r. wsparciem zostanie objęte ok. 8 tys. budynków komunalnych.

Podwyższenie premii termomodernizacyjnej

Podwyższona zostanie premia termomodernizacyjna w przypadku jednoczesnego realizowania inwestycji termomodernizacyjnej oraz montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (w tym fotowoltaiki i turbin wiatrowych). Premia ta wzrośnie z 16 do 21 proc. wartości przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ma to zachęcić inwestorów do kompleksowych inwestycji nastawionych na poprawę efektywności energetycznej.

Więcej podmiotów uprawnionych do premii remontowych

Więcej podmiotów będzie mogło ubiegać się o premie remontowe. Będą to np. wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy. Szacuje się, że koszt proponowanych rozwiązań w latach 2020-2029 wyniesie ok. 2,2 mld zł, z czego ok. 70 proc. trafi do samorządów gminnych.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

W 2020 r. program będzie finansowany z wolnych środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (chodzi o pieniądze, które nie zostały wydane w 2019 r). Od 2021 r. głównym źródłem finansowania Funduszu będą środki budżetu państwa.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.