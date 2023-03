Kręci nas recykling i... pomaganie zwierzętom!

Podobnie jak w ubiegłym roku, kampania rozpocznie się 21 marca i potrwa do 22 kwietnia. Daty te nie są przypadkowe – 21 marca to początek kalendarzowej wiosny, a 22 kwietnia to międzynarodowy Dzień Ziemi. Kampania będzie przebiegać dwutorowo. Jednym z głównych jej elementów jest przeprowadzenie na terenie całej Polski minimum pięćdziesięciu akcji sprzątania odpadów, w tym także zużytych opon. Jednocześnie prowadzone będą działania informacyjne na temat prawidłowej utylizacji i recyklingu opon.

Ważne 10 gmin, które w czasie swoich zbiórek uprzątną największą ilość odpadów, będzie mogło wybrać schroniska dla zwierząt, które Oponeo.pl wesprze finansowo.

Jak utylizuje się opony? Oponeo ma pomysł

Również klienci sklepu Oponeo.pl mogą zaangażować się w działania związane z kampanią Kręci Nas Recykling. Wszystkie osoby, które w trakcie trwania kampanii skorzystają z usługi dostawy z montażem w jednym z serwisów partnerskich oznaczonych na stronie logo kampanii, będą mogły za darmo zostawić w tym serwisie swoje zużyte opony. Zebrane w ten sposób opony trafią do odpowiedniej utylizacji, a dzięki nowemu partnerowi strategicznemu akcji, którym jest Grupa Recykl S.A. część zebranych opon zostanie przerobiona na granulat, a następnie dostarczona do producenta, który wykona z nich maty izolacyjne i sportowe.

Kręci nas recykling Oponeo Kręci nas recykling. Oponeo i druga odsłona jego akcji

Kręci nas recykling, czyli 4 opony = 1 drzewo

Sprzątanie terenu nie jest jedynym celem kampanii "Kręci Nas Recykling". Podobnie jak w roku poprzednim Oponeo planuje za każde 4 zebrane zużyte opony posadzić 1 nowe drzewo w miejscu wymagającym zalesienia, co przyczyni się do odbudowy lasów w Polsce – nasz cel na ten rok to 3000 drzew. Do łącznej liczby zebranych odpadów zostanie wliczone także to ogumienie, które trafi do odpowiednich warsztatów oznaczonych logiem kampanii w trakcie wymiany opon.

Więcej na temat konkretnych wydarzeń przygotowanych przez Oponeo w ramach akcji "Kręci Nas Recykling" można przeczytać na stronie organizatora: https://www.oponeo.pl/kreci-nas-recykling.

Pierwsza edycja akcji Kręci nas recykling

Zebranie 31 ton odpadów i 11 487 sztuk zużytych opon, a także posadzone 2 872 drzewa to wymierne efekty pierwszej edycji proekologicznej kampanii Kręci Nas Recykling zainicjowanej przez Oponeo.pl.

