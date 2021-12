Nissan elektryczny? Pewnie nikt na rynku nie będzie zszokowany, ale Japończycy zaczynają stawiać na zeroemisyjność. Oto plan Ambition 2030.

Nissan elektryczny? Właściwie to jeszcze bardziej elektryczny

Elektryczny plan Nissana o nazwie Ambition 2030 nie tylko z nazwy jest mocno ambitny. Marka podzieliła go na trzy elementy. I brzmią one następująco:

Elektryfikacja w najbliższych latach przyspieszy. Aby tak się stało, Nissan zainwestuje w rozwój zeroemisyjnych napędów w ciągu pięciu lat 2 biliony jenów, czyli 15,6 miliarda euro. Na rynku światowym pojawią się 23 nowe modele, w tym 15 w pełni elektrycznych. To będzie oznaczać 50-proc. udział aut zeroemisyjnych w całkowitej sprzedaży marki w roku 2030. W roku obrotowym 2028 Nissan chce wprowadzić do sprzedaży akumulatory ASSB.

Nissan elektryczny Nissan elektryczny? Tak, to nowy kierunek. Oto Ambition 2030

Ambition 2030 to elektryki, ale i napęd e-POWER

50-proc. sprzedaż samochodów elektrycznych na rynku globalnym brzmi ambitnie. Jak Nissan chce to osiągnąć? Do roku 2026 marka zaprezentuje w sumie 20 nowych modeli wyposażonych w napęd elektryczny i e-POWER. I ma zamiar promować je na tyle, że staną się one pierwszym wyborem dla aż 75 proc. klientów w Europie i 55 proc. w Japonii. Tak wysokie wskaźniki zrekompensują nieco niższe zainteresowanie w Chinach (40 proc.) czy Stanach Zjednoczonych (40 proc., przy czym tu liczba wskazuje wyłącznie na czyste elektryki).

Nissan elektryczny od roku 2028 z bateriami ASSB

Jeden z ważniejszych punktów dotyczy akumulatorów typu ASSB. Baterie ze stałym elektrolitem będą pilotażowo produkowane w zakładzie w Jokohamie już w roku obrotowym 2024. Ich popularyzacja nastąpi cztery lata później. Co one dają? O jedną trzecią skracają czas ładowania. Poza tym pozwolą obniżyć koszty produkcji. W roku obrotowym 2028 koszt wyprodukowania kWh będzie wynosił tylko 75 dolarów. Później może zostać obniżony o kolejne 10 dolarów. Nissan zajmie się też kwestią baterii litowo-jonowych. Będzie kontynuować prace nad ich rozwojem, a do tego wyeliminuje z nich kobalt. Dzięki temu obniży koszt ich produkcji o 65 proc. do roku obrotowego 2028.

Nissan elektryczny Nissan elektryczny? Tak, to nowy kierunek. Oto Ambition 2030

e-Nissany, czyli globalny ekosystem dla e-aut

Nissan w ramach planu Ambition 2030 zamierza zwiększyć swoją globalną zdolność produkcyjną akumulatorów do 52 GWh do roku obrotowego 2026, a następnie do 130 GWh do roku obrotowego 2030. Poza tym Nissan chce stworzyć globalny ekosystem dla samochodów elektrycznych, a wszystko za sprawą hubu pojazdów elektrycznych – EV36Zero. Koncepcja zakłada w pełni zintegrowany ekosystem produkcyjno-usługowy łączący mobilność i zarządzanie energią, którego celem jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.