Najpopularniejszy samochód na świecie? Corolla i jej 50 mln sztuk!

Najpopularniejszy samochód na świecie? Toyota Corolla właśnie potwierdziła swoją pozycję. Japoński model sprzedał się w ilości sięgającej 50 mln sztuk.

Corolla zadebiutowała w roku 1966 i zaprezentowała... innowacje!

Toyota Corolla po raz pierwszy ujrzała światło dzienne w roku 1966. Niewielki sedan posiadający śmieszne lusterka zamontowane na połowie długości maski stanowił odpowiedź na potrzeby rosnącej klasy średniej w Japonii. Innowacje? Zawieszenie było oparte o kolumny McPhersona (korzystało z niego tylko kilka modeli na całym świecie!), skrzynia biegów miała 4 stopnie i została wyprowadzona z podłogi, a nie spod kierownicy, a do tego auto było produkowane w Takaoce - fabryce, którą kontrolował... komputer!

Nazwa Corolla oznacza koronę płatków kwiatu, czyli jego najpiękniejszą część. Toyota wybrała tę nazwę, aby kojarzyła się z pięknem, stylem i wysoką jakością.

Najpopularniejszy samochód na świecie? To Corolla otworzyła drzwi do sukcesu

Toyota Corolla szybko zdobyła popularność w Japonii. Marka nie miała jednak zamiaru zatrzymywać jej dla siebie. Dlatego zaczęła eksportować auto do Stanów Zjednoczonych, ale także i Europy. Tak, początkowo model był traktowany przez kierowców trochę jak dalekowschodni dziwak. Przekonał ich do siebie jednak jakością wykonania i trwałością. Obydwie te wartości otworzyły Toyocie sukces na rynku amerykańskim - to Corolla przetarła szlaki takim modelom jak Camry, Highlander czy RAV4.

Corolla to sukces sprzedażowy i w motosporcie!

Corolla jest w posiadaniu tytułu najczęściej kupowanego samochodu na świecie od roku... 1997. W tym czasie światło dzienne ujrzało w sumie 12 generacji, które były oferowane jako hatchbacki, liftbacki, sedany, kombi, coupe, minivany czy nawet crossovery. Napęd w Corolli trafiał na tył, przód i cztery koła, a do tego Corolla to też sportowe sukcesy! Model AE86 idealnie spisuje się jako samochód do sportowego driftu, a Corolla WRC zapewniła Toyocie w 1999 roku tytuł rajdowego mistrza świata.

Najpopularniejszy samochód na świecie: nowo Corolla co 30 sekund

12 generacja Corolli stanowi technologiczne ukoronowanie historii najpopularniejszego na świecie samochodu. Toyota w tym przypadku mocno postawiła na modułową platformę TNGA oraz ekologiczne układy napędowe. Właśnie dlatego hatchback, sedan i kombi są oferowane klientom w Europie z dwoma wersjami jednostek spalinowo-elektrycznych. Z mocniejszym, 184-konnym napędem Hybrid Dynamic Force Corolla hatchback osiąga 100 km/h w 7,9 s. Te wszystkie wartości sprawiają, że dziś nowy egzemplarz Corolli sprzedaje się na świecie co 30 sekund, a w Polsce co 30 minut.