Volkswagen ID.4 z tytułem World Car of the Year 2021

Volkswagen ID.4 i World Car of the Year 2021

Ponad 90 dziennikarzy motoryzacyjnych pochodzących z 24 krajów i jeden tytuł. World Car of the Year 2021 został wybrany, a został nim Volkswagen ID.4. Skąd taka decyzja? Ważnym kryterium wyboru była oczywiście zeroemisyjność elektrycznego SUV-a połączona z aspektem praktycznym. To samochód dla całej rodziny. Na tym jednak nie koniec, bo jurorzy konkursu zwrócili też uwagę na serię innowacji. Przykład? Samochód będzie np. zdalnie aktualizowany. To sprawi, że po wgraniu nowego oprogramowania w aucie będą pojawiać się nowe funkcje.

Zobacz również: Volkswagen ID.4 - elektryczny SUV z Niemiec

reklama reklama



Volkswagen ID.4 i trójwymiarowy head-up

Ważną innowacją jest trójwymiarowy head-up. Na czym polega? Nadal wyświetla on najważniejsze informacje dla kierowcy. Te pojawiają się jednak nie na szybie, a w odległości od trzech do dziesięciu metrów przed autem. Head-up współpracuje też z aktywnym tempomatem. Po wykryciu pojazdu jadącego z przodu, podświetla go i utrzymuje od niego zadaną przez kierowcę odległość, pokazując ją jednocześnie na head-upie.

Takie rozwiązanie - warto dodać jako ciekawostkę - przyda się zwłaszcza w... Polsce. W końcu niedługo zaczną obowiązywać przepisy mówiące o minimalnej odległości od poprzedzającego auta. Volkswagen ID.4 sam ją wyliczy i uniknie jazdy na zderzaku.

Volkswagen ID.4: nie jedyny VW z tytułem World Car of the Year

Volkswagen ID.4 nie jest jedynym autem niemieckiej marki, który zdobył tytuł World Car of the Year. W roku 2009 tytuł zdobył Golf, w roku 2010 Polo, w roku 2011 Up!, a w roku 2013 Golf.

Skonstruowaliśmy samochód, który rozpoczyna przejście do elektromobilności w najważniejszym na świecie segmencie kompaktowych SUV-ów i zapewnia doskonałą wszechstronność w codziennym użytkowaniu. - powiedział Thomas Ulbrich, Członek Zarządu ds. Rozwoju w marce Volkswagen. Dlatego tytuł World Car of the Year 2021 dla ID.4 cieszy nas szczególnie. - dodał Ralf Brandstätter, CEO marki Volkswagen Samochody Osobowe.