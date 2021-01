Renault stawia na edukację! Tworzy pierwszy w Polsce ekolab

Z ankiety przeprowadzonej w roku 2020 przez Instytut GFK wynika, że aż 80 proc. respondentów postrzega siebie jako osoby eko. Co więcej, 85 proc. badanych rozumie, że zachowania ludzi mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Jak świadomość przekłada się na praktykę? No z tym już bywa różnie. Bo o ile 88 proc. ankietowanych rozumiało, że dla środowiska konieczne jest zrezygnowanie z plastiku, do zasady tej stosowało się już tylko 44 proc. pytanych. 83 proc. respondentów uznało z kolei, że kluczowe są lokalne działania środowiskowe - udział w nich zadeklarowało jednak tylko 13 proc. osób.

Renault: ekologia w Polsce cały czas wymaga edukacji

Renault dostrzega, że cały czas istnieje w Polsce konieczność edukowania pod kątem ekologii. Stąd pomysł na stworzenie Zielonej Ostoi. To pierwsza w Polsce otwarta dla każdego przestrzeń do kształtowania świadomości ekologicznej oraz realnego działania na rzecz środowiska. Ostoja stanie się jednak również miejscem realizacji własnych inicjatyw. Jarosław Margielski, Prezydent Otwocka potwierdza bowiem, że każda osoba z wartym uwagi pomysłem zostanie wysłuchana, a do tego otrzyma możliwość skorzystania z infrastruktury Zielonej Ostoi za darmo.





Zielona Ostoja to przestrzeń zbudowana w ramach idei zrównoważonego rozwoju. Misją tego projektu jest edukacja, promowanie ekologicznych inicjatyw, wymiana doświadczeń i wspólne działanie. Planujemy warsztaty oraz spotkania z ekspertami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Zielarstwo i ziołolecznictwo, tworzenie naturalnych kosmetyków i środków czystości czy gotowanie zero waste to tylko niektóre z warsztatów, na które zaprosimy każdego, kto chce nauczyć się dbać o środowisko. Ostoja to również miejsce, w którym chcielibyśmy wspólnie z mieszkańcami przeprowadzić działania na rzecz ich własnego otoczenia, takie jak sprzątanie lasu, sadzenie drzew czy budowanie domków dla ptaków. - powiedziała Agata Szczech, Dyrektor Komunikacji Terytorium East Grupy Renault.

Renault, ekologia i... zero-waste!

Podczas budowy Zielonej Ostoi Renault zależało na stosowaniu wszelkich norm związanych z zasadami zero-waste. W końcu miasto Otwock na potrzeby projektu udostępniło przestrzeń na terenie Rezerwatu Świder. Zero-waste towarzyszy zatem ekolabowi na każdym etapie tworzenia, w tym podczas wyposażania pawilonu - to zadanie zostało przypisane firmie Jysk. "Wyposażymy pawilon edukacyjny, jak i jego najbliższe otoczenie w meble, akcesoria i tekstylia pochodzące z przyjaznego środowisku procesowi produkcji. Chcemy pokazać, że da się urządzić wnętrze w zgodzie z naturą i co więcej, że niektórzy z nas już to robią." - powiedziała Sylwia Filimon, Kierownik Komunikacji i PR JYSK Polska.

Renault, miasto Otwock i Jysk planują otwarcie Zielonej Ostoi wiosną 2021 roku. Działania promujące projekt wystartują jednak wcześniej. Wszystko zacznie się od serii webinarów i kampanii edukacyjnej - przewidzianych na luty roku 2021.

