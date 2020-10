Koniec produkcji Astry sedan w Gliwicach. Czy to koniec zakładu?

Ostatnia Astra sedan została wyprodukowana w Gliwicach 28 października 2020 roku - auto zostaje wycofane z rynku po dekadzie obecności w salonach sprzedaży. W sumie montownię opuściło 213 637 sztuk tego modelu. Co dalej? Na razie w fabryce trwa dalej produkcja hatchbacka piątej generacji. Jego życie także powoli dobiega jednak do końca. A to oznacza dla gliwickiego zakładu gruntowną modernizację. Ta będzie się odbywać w ramach projektu uruchomienia produkcji dużych samochodów dostawczych LCV.

“Zespół gliwickiego Opla produkował Astrę Sedan przez prawie dekadę, wykorzystując swoje najlepsze praktyki i doświadczenie w produkcji linii modelowej Astry. W dalszym ciągu pozostajemy producentem obecnej generacji Astry w wersji hatchback, którą ostatnio wyposażyliśmy w nowoczesne silniki cechujące się niskim spalaniem. Co więcej, budujemy zupełnie nową fabrykę dużych samochodów dostawczych dla marek Peugeot, Citroen i Opel, co pozwala na myśleć o przyszłości z optymizmem" – powiedział Andrzej Korpak, dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland i PSA Manufacturing Poland.