EkoFlota 2019 - profesjonalne targi e-motoryzacyjne

Motoryzacja w XXI wieku nie tyle rozwija się, co wręcz galopuje do przodu! A miejscem, w którym zebrane zostaną wszystkie trendy przyszłościowe związane z ekologią transportu są właśnie targi EkoFlota 2019. To powierzchnia ekspozycyjna o wielkości 9000 m2, na której zebrane zostaną najważniejsze nowości rynku samochodów elektrycznych w Polsce. A to jeszcze nie koniec. Bo hale wystawowe staną się przestrzenią, na której będzie można spotkać przeszło 10 000 klientów biznesowych.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną takie modele, jak Volkswagen e-Up!, Mercedes EQC, Jaguar I-Pace czy Kia e-Soul. Oczywiście targi EkoFlota 2019 to nie tylko elektryfikacja. Dlatego organizatorzy zadbali o to, aby w budynkach Międzynarodowych Targów Poznańskich pojawiły się wszystkie formy napędu, które sprawiają że transport przyszłości stanie się bardziej ekologiczny. W chwili obecnej najważniejsze są paliwa alternatywne w postaci gazu ziemnego czy LPG. W przyszłości potężnego znaczenia może nabrać chociażby wodór.

reklama reklama



EkoFlota 2019: ważna stanie się konferencja E-Mobility

Jednym z wydarzeń zaplanowanych na dzień otwarcia targów EkoFlota 2019 jest konferencja E-Mobility. W jej czasie zaproszeni przez organizatorów gości będą opowiadać o tym w jaki sposób elektryfikacja może zmienić floty samochodowe eksploatowane przez przedsiębiorstwa. Poruszone zostaną takie kwestie jak rozwój rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej.

Targi EkoFlota 2019 to impreza organizowana przez redakcję magazynu "Menadżer Floty". Zarejestrowani gości mogą wziąć udział w imprezie bezpłatnie.