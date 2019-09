Top 9: Premiery targów motoryzacyjnych we Frankfurcie 2019

Hyundai i10

We Frankfurcie Koreańczycy zaprezentowali trzecią odsłonę modelu i10. Nowy Hyundai segmentu A otrzymał nowoczesną i naprawdę efektowną stylizację. A do tego jego nadwozie może być np. dwukolorowe. Stylizacja to dopiero pierwsza odsłona przemiany Hyundaia i10. Druga dotyczy np. przestrzeni. W kabinie zmieszczą się cztery dorosłe osoby, a bagażnik ma 252 litry. Auto będzie oferowane z dwoma wersjami napędowymi. Podstawowa będzie miała litr pojemności, 3 cylindry oraz 67 koni mocy. Oczko wyżej uplasuje się benzyniak 1.2 litra o mocy 83 koni mechanicznych.

Land Rover Defender

Defender wreszcie powrócił! Brytyjska legenda podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie zaprezentowała nową twarz i twarz ta choć ma wyraźnie zaznaczone rysy retro, jest na wskroś nowoczesna. Na rynku pojawią się dwie wersje. Mniejszy Land Rover Defender 90 i większy Land Rover Defender 110. Drugi z modeli będzie mógł zabrać na pokład nawet siedmiu pasażerów, a do tego zaoferuje listę dodatków składającą się ze 170 pozycji. Ceny auta powinny startować mniej więcej od 250 tysięcy złotych.

Volkswagen ID.3

O tym aucie mówiło się od miesięcy. Czemu? ID.3 ma być w elektrycznej gamie niemieckiej marki czymś na kształt Garbusa czy Golfa. To ma być to auto, które zacznie popularyzować e-napędy w salonach Volkswagena. Hatchback ma przestronną kabinę pasażerską i 380-litrowy bagażnik. Poza tym dostępny będzie z jednym z trzech wariantów akumulatora. Bateria 45 kWh zaoferuje zasięg 330 kilometrów i moc 150 KM, 58 kWh 420 kilometrów i 204 KM, a 77 kWh 550 kilometrów i 204 KM. Ceny prawdopodobnie będą startować od 130 tysięcy złotych.

Honda e

Honda e

Elektryczna rewolucja zaczyna się również w gamie... Hondy! Niezwykle sympatyczny hatchback nazwany po prostu e będzie konfigurowany z dwoma wariantami napędowymi. W pierwszym agregat elektryczny zaoferuje kierowcy 134 konie mechaniczne mocy. W drugim siła układu napędowego wzrośnie do 154 koni mechanicznych. Topowy wariant ma 315 Nm momentu obrotowego, dzięki czemu jest w stanie rozpędzić się do pierwszej setki w 8 sekund. Bateria o pojemności 35,5 kWh pozwala autu na pokonanie nawet 220 kilometrów. Technologia szybkiego ładowania sprawia, że zasobnik można doładować w 80 proc. już w 30 minut.