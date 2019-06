Urodziny Toyoty Land Cruiser - kończy 65 lat!

Historia lekkich samochodów terenowych Toyoty zaczyna się zaraz po zakończeniu II Wojny Światowej. Skutek? W roku 1951 debiutuje Toyota Jeep BJ. To prosty konstrukcyjnie pojazd, który świetnie sprawdzał się w terenie, a do tego został dedykowany potrzebom służb mundurowych. 22 czerwca 1954 roku nazwa terenówki została zmieniona na Land Cruiser - co w wolnym tłumaczeniu oznacza lądowy krążownik.

W czasie 65 lat historii off-roadowa Toyota służyła wojsku, w rolnictwie, zdobywała bieguny, świetnie sprawdzała się w tak trudnych rejonach świata jak Afryka czy zwyciężała na Rajdzie Dakar. I choć współczesny Land Cruiser jest samochodem naszpikowanym elektroniką, nie zagubił jednego - nadal jest synonimem auta terenowego. Kabina pasażerska Toyoty jest wykończoną skórą, oferuje 3-strefową klimatyzację i systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. Mimo wszystko auto nadal świetnie czuje się poza utwardzonymi szlakami i nie boi się piachu, wody oraz błota.

