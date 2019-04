Premiery Poznań Motor Show 2019 - zestawienie ciekawych nowości

W tym roku w stolicy Wielkopolski zagościło w sumie 1000 pojazdów, prezentowanych przez 170 wystawców w 15 pawilonach wystawowych. Na tak szeroką ekspozycję składało się tak naprawdę 5 salonów tematycznych. Poznań Motor Show 2019 to bowiem nie tylko samochody, ale i motocykle, kampery, trucki oraz detailing. W ciągu czterech dni imprezę odwiedziło blisko 147 tysięcy zwiedzających.

reklama reklama



Skoda Scala - pełnowymiarowy segment C

Skoda Scala

Czesi funkcjonowali w segmencie C od zawsze. Obecność tą warunkowała jednak Octavia, która okazywała się modelem dość nietypowym. W przeciwieństwie do większości rywali była liftbackiem. Teraz Skoda postanowiła zaprezentować pełnowymiarowy model z grupy kompaktów i ten został nazwany Scala. Hatchback ma kilka zalet. Prezentuje się nowocześnie, ma przestronną kabinę pasażerską, 467-litrowy bagażnik oraz paletę nowoczesnych jednostek napędowych. W sprzedaży funkcjonują trzy jednostki: 1.0 TSI (115 KM), 1.5 TSI (150 KM) oraz 1.6 TDI (116 KM).

Nowe Porsche 911 - ósma generacja nad Wisłą!

Porsche 911

Pod koniec listopada Porsche zaprezentowało nową generację legendarnego modelu 911. Podczas Poznań Motor Show model dotarł do Polski. Stylizacja? W tej kwestii zmiany są marginalne. Projektanci delikatnie poszerzyli nadkola i zastosowali nowe reflektory LED. Prawdziwe pole do popisu dał jednak aspekt technologiczny. Choć obrotomierz umieszczony w centralnym punkcie tablicy zegarów nadal jest analogowy, towarzyszą mu dwa okrągłe wyświetlacze. Poza tym na środku konsoli pojawił się ekran o przekątnej na poziomie 10,9 cala. To jednak nie koniec. 911-tka wykrywa mokrą nawierzchnię i przygotowuje się na nią, ostrzega przed kolizją oraz po raz pierwszy w historii jest dostępna z opcją Night Vision Assist.

Audi Q4 e-Tron - kolejny e-SUV z Niemiec

Audi Q4 e-Tron

Audi coraz mocniej zaczyna rozpędzać się w elektrycznej ofensywie. A dowód na potwierdzenie tezy niech przyniesie kolejny koncept. Q4 e-Tron stanie się drugim zasilanym prądem crossoverem w gamie marki. Do napędzania pojazdu służą dwa silniki elektryczne. Ich moc sięga 306 koni mechanicznych. Auto może się rozpędzić do pierwszej setki w 6,3 sekundy oraz przekazuje napęd oczywiście na cztery koła. Zasięg pojazdu jest oszacowany na 450 kilometrów według standardu WLTP. Kiedy Audi Q4 e-Tron może trafić do produkcji? Wszystko wskazuje na to, że pod koniec 2020 roku.

BMW Serii 8 Cabrio - Bawarczycy wracają do formy!

BMW serii 8 Cabriolet

Już zamknięta wersja topowego coupe z Bawarii wyglądała obłędnie. Otwarty dach jedynie dodaje modelowi uroku! BMW serii 8 Cabrio jest potężne, majestatyczne, eleganckie i muskularne. A to połączenie, które sprawia że fanom niemieckiej motoryzacji na myśl zaczyna powracać klasyczna ósemka. Auto będzie napędzane silnikiem benzynowym lub diesla. Pierwszy oferuje 530, a drugi 320 koni mechanicznych. 4,4-litrowa V-ósemka rozpędza kabriolet do pierwszej setki w 3,9 sekundy. 6-cylindrowy, rzędowy diesel na sprint do 100 km/h potrzebuje 5,2 sekundy.