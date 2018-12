Nowe radiowozy w polskiej policji

Na drodze przetargu zakupiono 118 oznakowanych i 36 nieoznakowanych radiowozów marki Opel Mokka, z napędem na wszystkie koła. Kwota za jaką zakupiono auta to niemal 13 milionów złotych. Radiowozy te trafiają do komend policji na terenie całej Polski.

Ponadto KWP w Bydgoszczy w ostatnim tygodniu odebrała 8 samochodów nieoznakowanych Hyundaiów i30. Pojazdy biorą udział w zabezpieczaniu nadchodzącego szczytu klimatycznym COP24, który odbywa się w Katowicach. Po zakończeniu szczytu pojazdy powrócą do województwa pomorskiego i trafią do służb kryminalnych.

reklama reklama

Dodatkowo realizowane są odbiory nowych samochodów, które trafią do komend w województwie kujawsko-pomorskim. Zamówione pojazdy to między innymi: 11 oznakowanych Oplów Astra, 5 oznakowanych Hyundaiów i20, 2 nieoznakowane Hyundaie i30, 1 nieoznakowany Hyundai i20, 1 Ford Transit przystosowany do przewozu psów służbowych, 1 Iveco autolaweta, 1 Renault Master do przewozu 17 osób.

KWP w Bydgoszczy planuje również zakup 2 skuterów wodnych marki Yamaha, a także 4 samochody hybrydowe.