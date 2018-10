1 listopada 2018 - jak dojechać na cmentarze w Warszawie i okolicach?

1 listopada to dzień Wszystkich i Dzień Zaduszny, dlatego cmentarze w Warszawie i okolicach stolicy będą szturmowanie przez tysiące osób chcących odwiedzić groby bliskich osób. Tak duża liczba osób może spowodować drogowy paraliż, dlatego warszawscy urzędnicy apelują o korzystanie z komunikacji miejskiej. W trosce o bezpieczeństwo osób odwiedzających nekropolie w pobliżu cmentarzy pojawią się dodatkowe patrole policji, w tym także nieumundurowani wywiadowcy, którzy będą tropić m.in. kieszonkowców.

– Jak co roku zadbamy o to by warszawiacy sprawnie dostali się na wszystkie stołeczne nekropolie. Tradycyjnie przy cmentarzach priorytet będzie miała komunikacja miejska, dlatego też planując wizytę na grobach warto skorzystać z oferty Warszawskiego Transportu Publicznego. Dla osób, które zdecydują się przyjechać na cmentarze samochodami, przygotowane zostaną dodatkowe parkingi – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

1 listopada 2018 - utrudnienia na drogach

1 i 2 listopada w rejonach warszawskich cmentarzy zostaną wprowadzone znaczne zmiany w organizacji ruchu. Między innymi niektóre ulice zostaną wyłączone z ruchu samochodów indywidualnych, a poruszać się nimi będą mogły wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, TAXI oraz posiadaczy identyfikatorów „H” (dla prowadzących działalność handlową), „T” (dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) i „M” (służby miejskie i państwowe oraz placówki dyplomatyczne) wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Wzdłuż ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w parkowaniu – wyznaczone będą specjalne parkingi. Ruchem będzie kierowała policja.

We Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny, 1 i 2 listopada, jezdnia ul. Królewskiej – na odcinku od ul. Mazowieckiej do Marszałkowskiej – będzie zamknięta dla samochodów indywidualnych i wyłączona z parkowania. Wprowadzony zostanie również zakaz zatrzymywania się na ul. Marszałkowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Królewską. Stąd będą wyruszały na swoje trasy specjalne linie autobusowe „C”.

CMENTARZ BRÓDNOWSKI

W czwartek, 1 listopada zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączone z parkowania będą ulice:

wiadukt nad rondem S. Starzyńskiego w kierunku Targówka (ruch będzie odbywał się przez rondo),

11 Listopada od ul. Letniej do S. Starzyńskiego,

św. Wincentego od ronda Żaba do Gilarskiej, Gilarskiej (utrzymany dojazd do posesji przy ulicach Niwa i Płosa od strony ul. Gilarskiej),

Gościeradowska od ul. Borzymowskiej do Kołowej,

Borzymowska od ul. Gościeradowskiej do św. Wincentego,

Kołowa od ul. Handlowej do św. Wincentego,

św. J. Odrowąża i P. Wysockiego od ronda Żaba do W. Syrokomli,

Matki Teresy z Kalkuty od ul. P. Wysockiego do M.K. Ogińskiego oraz od ul. Rembielińskiej do św. Wincentego (od ul. Rembielińskiej utrzymany będzie dojazd do parkingu strzeżonego),

Chodecka od ul Wyszogrodzkiej do Matki Teresy z Kalkuty (utrzymany będzie tylko dojazd do ul. Balkonowej).

Jeden kierunek ruchu będzie obowiązywał na ulicach:

Matki Teresy z Kalkuty od ul. Rembielińskiej do M.K. Ogińskiego (w stronę ul. M.K. Ogińskiego),

Rembielińskiej od ul. Julianowskiej do Matki Teresy z Kalkuty (w stronę ul. Matki Teresy z Kalkuty),

M.K. Ogińskiego od ul. Matki Teresy z Kalkuty do Siedzibnej (w stronę ul. Siedzibnej),

Smoleńskiej (w stronę ul. Witebskiej; zamknięte będzie połączenie z ul. Świdnicką).

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:

Staniewickiej,

Pożarowej,

Rembielińskiej od ul. Julianowskiej do Matki Teresy z Kalkuty,

Chodeckiej od ul. S. Boliwara do Wyszogrodzkiej,

Samarytanka od ul. Dalanowskiej do św. Wincentego,

Borzymowskiej od ul. Dalanowskiej do Gościeradowskiej,

Smoleńskiej od ul. Witebskiej do św. Wincentego,

Witebskiej od ul. M. Ossowskiego do Węgrowskiej.

Parkingi zostaną wytyczone na ulicach: Matki Teresy z Kalkuty (pomiędzy ulicami Rembielińską i M.K. Ogińskiego), P. Wysockiego (na odcinku od ul. Bartniczej do W.K. Syrokomli), S. Boliwara i Żuromińskiej.

W piątek, 2 listopada zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączone z parkowania będą ulice:

św. Wincentego od ronda Żaba do Gilarskiej,

Gościeradowska od ul. Borzymowskiej do Kołowej,

Borzymowska od ul. Gościeradowskiej do św. Wincentego,

Kołowa od ul. Handlowej do św. Wincentego.

Na ul. Smoleńskiej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu (w stronę ul. Witebskiej).

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:

Samarytanka od ul. Dalanowskiej do św. Wincentego,

Borzymowskiej od ul. Dalanowskiej do Gościeradowskiej,

Smoleńskiej od ul. Witebskiej do św. Wincentego,

Witebskiej od ul. M. Ossowskiego do Węgrowskiej.

CMENTARZ POWĄZKOWSKI I WOJSKOWY

W czwartek, 1 listopada zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączone z parkowania będą ulice:

Powązkowska od Trasy AK do Z. Krasińskiego oraz od Okopowej do Duchnickiej (będzie można pojechać z ul. Z. Krasińskiego do Tatarskiej),

zachodnia jezdnia ul. Okopowej (w kierunku Ochoty) od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do M. Anielewicza (od ul. M. Anielewicza możliwy będzie dojazd do ulic Spokojnej i Kolskiej – wprowadzona zostanie możliwość ruchu w obydwu kierunkach),

wschodnia jezdnia ul. Okopowej (w kierunku Żoliborza) od ul. M. Anielewicza do Dzikiej (możliwy będzie tylko dojazd do miejsc parkingowych wyznaczonych na jezdni, objazd zostanie poprowadzony al. Jana Pawła II).

Jeden kierunek ruchu będzie obowiązywał na ulicach:

Elbląskiej od ul. Przasnyskiej do Z. Krasińskiego (w stronę ul. Z. Krasińskiego),

Z. Krasińskiego od ul. Elbląskiej do W. Broniewskiego (w stronę ul. W. Broniewskiego),

Duchnickiej od ul. Przasnyskiej do Powązkowskiej (w stronę ul. Powązkowskiej),

Przasnyskiej od ul. L. Rydygiera do Duchnickiej (w stronę ul. Duchnickiej),

Tatarskiej i J. Ostroroga od ul. Powązkowskiej do Wawrzyszewskiej (w stronę ul. Wawrzyszewskiej; dopuszczony będzie dwukierunkowy ruch rowerów),

J. Ostroroga od ul. Obozowej do K. Sołtyka (w kierunku ul. K. Sołtyka; dopuszczony będzie dwukierunkowy ruch rowerów),

Wawrzyszewskiej (w kierunku ul. Obozowej),

św. Stanisława (w stronę ul. Obozowej),

Stawki od ul. Okopowej do Smoczej (w stronę ul. Smoczej).

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:

Elbląskiej od ul. Jasnodworskiej do Z. Krasińskiego,

Przasnyskiej od ul. Elbląskiej do Z. Krasińskiego i od L. Rydygiera do Duchnickiej,

Z. Krasińskiego od ul. Elbląskiej do W. Broniewskiego,

św. Stanisława,

Obozowej (po południowej stronie ulicy).

Parkingi zostaną wytyczone na ulicach: gen. S. Maczka, tzw. starej Powązkowskiej, Powązkowskiej (pomiędzy pl. C. Niemena a ul. Z. Krasińskiego), Okopowej (jezdnia w kierunku Żoliborza od ul. M. Anielewicza do ul. Dzikiej), Elbląskiej, Tatarskiej i J. Ostroroga. W dniach 27-28 października i 1-4 listopada zamknięty będzie parking przy Cmentarzu Wojskowym (przy ul. Ostrowieckiej).

CMENTARZ PÓŁNOCNY I WAWRZYSZEWSKI

W czwartek, 1 listopada zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączone z parkowania będą ulice:

Wólczyńska od al. W. Reymonta do K. Wóycickiego (utrzymany będzie przejazd w ciągu ulic Sokratesa i J. Conrada),

Arkuszowa od ul. Estrady do Wólczyńskiej (utrzymany będzie dojazd do posesji),

K. Wóycickiego od ul. Wólczyńskiej do parkingu przy głównej bramie cmentarza (dopuszczony będzie ruch rowerów),

Opłotek (utrzymany będzie dojazd do posesji przy ulicach: Palisadowej, Opłotek, Burleskiej, Kalamburu, Kabaretowej i Herbowej),

T. Nocznickiego od ul. J. Kasprowicza do Wólczyńskiej (utrzymany będzie dojazd do ul. Rokokowej),

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:

Wólczyńska od ul. K. Wóycickiego do Estrady,

Estrady w rejonie ul. Dziekanowskiej.

W piątek, 2 listopada zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych będą ulice:

K. Wóycickiego od ul. Wólczyńskiej do parkingu przy głównej bramie cmentarza (dopuszczony będzie ruch rowerów),

Opłotek (utrzymany będzie dojazd do posesji przy ulicach: Palisadowej, Opłotek, Burleskiej, Kalamburu, Kabaretowej i Herbowej).

Ponadto, w dniach 1-2 listopada będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu na ulicach:

Palisadowej (w stronę ul. K. Wóycickiego),

K. Wóycickiego od ul. Pułkowej do Żubrowej (w kierunku cmentarza; nie dotyczy rowerów).

Nie będzie także możliwość skrętu w lewo z ul. Pułkowej w Dzierżoniowską.

Samochody będzie można zostawić na istniejących parkingach przy bramie cmentarza, a dla zainteresowanych dojazdem do bramy południowej i zachodniej dojazd będzie się odbywał ulicami Radiową i Estrady. Natomiast w rejon Cmentarza Wawrzyszewskiego ruch indywidualny kierowany będzie ulicami J. Conrada i Sokratesa do parkingów przy ulicach J. Conrada i Kwitnącej.

CMENTARZE W REMBERTOWIE I MARYSINIE

W czwartek, 1 listopada zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączone z parkowania będą ulice:

Grzybowa od ul. Długiej do Zygmunta III,

Korkowa w okolicy cmentarza.

Ponadto, wyłączone z parkowania będą ulice:

Dokerów od ul. Zygmunta III do Fizylierów,

Zygmunta III i Działyńczyków pomiędzy ul. Dokerów a Grzybową.

CMENTARZE WE WŁOCHACH i URSUSIE

W czwartek, 1 listopada zamknięta dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączona z parkowania będzie ul. Ryżowa na odcinku od ul. Kleszczowej do al. 4 Czerwca 1989 r. (dopuszczony dojazd do posesji dla mieszkańców ul. Ryżowej). Na ul. Orłów Piastowskich od ul. Czerwona Droga do Królów Polskich będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

CMENTARZ NA TARCHOMINIE

W czwartek, 1 listopada zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączone z parkowania będą ulice:

J. Mehoffera na odcinku od ul. H. Ordonówny do Myśliborskiej (dopuszczony dojazd do posesji),

Majolikowa na odcinku od ul. Pomorskiej do J. Mehoffera.

Ponadto wyłączone z parkowania będą ulice:

J. Mehoffera od ul. Ceglanej do H. Ordonówny,

Milenijna od ul. Ćmielowskiej do Pomorskiej,

Pomorska.

CMENTARZ WOLSKI

W czwartek, 1 listopada wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ulicach:

Studziennej (w stronę ul. Wolskiej),

J. Sowińskiego pomiędzy ulicami K. Karlińskiego i Jana Kazimierza (w kierunku ul. Jana Kazimierza) i na odcinku od ul. Pustola do Jana Olbrachta (w stronę ul. Jana Olbrachta),

Pustola od ul. J. Sowińskiego do Redutowej (w kierunku ul. Redutowej).

Wyłączone z parkowania będą ulice:

Wolska od ul. Redutowej do ul. Studziennej,

J. Sowińskiego od ul. K. Karlińskiego do Jana Kazimierza i od ul. Pustola do cmentarza,

Studzienna.

Ponadto, obowiązywał będzie zakaz skrętu w lewo z ul. Wolskiej w ul. Fort Wola.

CMENTARZ CZERNIAKOWSKI

W czwartek, 1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania na jezdni ul. Powsińskiej w kierunku centrum od ul. św. Bonifacego do B. Limanowskiego.

CMENTARZ NA SŁUŻEWIE

W czwartek, 1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania na ul. Wałbrzyskiej od ul. J.S. Bacha do Dominikańskiej.

CMENTARZ W ZERZNIU

W czwartek, 1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania na ul. Trakt Lubelski od ul. Cylichowskiej do Borków.

1 listopada w Warszawie - specjalne linie cmentarne

– We Wszystkich Świętych na ulice Warszawy wyjedzie niemal tyle samo autobusów i tramwajów co w godzinach szczytu, w normalny dzień powszedni. Wiele z nich obsłuży 29 specjalnych linii cmentarnych – 27 autobusowych i dwie tramwajowe. Aby warszawiacy mogli podróżować sprawnie i komfortowo wiele z nich będzie pojawiać się na przystankach częściej niż co 3 minuty, a najpopularniejsza C09 będzie odjeżdżać nawet co 45 sekund – mówi Wiesław Witek, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

W dniach 1 i 2.11.2018 r. uruchomione zostają linie cmentarne kursujące w ramowych godzinach:

w dniu 1.11.2018 r. (czwartek) w godz. 7:00-19:00 linie C11, C12, C90 kursują w godz. 7:00-21:00

w dniu 2.11.2018 r. (piątek) w godz. 9:00-17:00 linie C11, C12, C90 kursują w godz. 9:00-19:00



W pojazdach linii cmentarnych obowiązuje taryfa ZTM jak w strefie 1 (pierwszej). Zachowują ważność bilety okresowe.

C1

ANNOPOL - Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty - Odrowąża - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Zgrupowania AK „Radosław” - Okopowa - al. Solidarności - Wolska - CM. WOLSKI

C6

ŻERAŃ WSCHODNI - Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty - Odrowąża - 11 Listopada – Targowa – al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Wolska – Połczyńska - Powstańców Śląskich – Górczewska – OS.GÓRCZEWSKA

C07

ŻERAŃ FSO - Modlińska - Światowida - Mehoffera - LEŚNEJ POLANKI - Mehoffera - Modlińska - ŻERAŃ FSO

C09

METRO MŁOCINY - Nocznickiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)

C11

CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) - św. Wincentego (powrót: św. Wincentego - Smoleńska - Witebska - Ossowskiego - Kołowa) - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Zgrupowania AK „Radosław” - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

Uwaga! Ze względu na wzmożony ruch w godzinach wieczornych w rejonie cmentarzy: powązkowskich i bródnowskiego linia kursuje do ok. godz. 21:00 (w dniu 1.11.2018 r.) i do ok. godz. 19:00 (w dniu 2.11.2018 r.).

C12

CM. WOLSKI - Fort Wola - Wolska - Połczyńska - Powstańców Śląskich - al. Reymonta - Broniewskiego - Elbląska - Krasińskiego (powrót: Krasińskiego - Broniewskiego) - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

Uwaga! Ze względu na wzmożony ruch w godzinach wieczornych w rejonie cmentarzy powązkowskich linia kursuje do ok. godz. 21:00 (w dniu 1.11.2018 r.) i do ok. godz. 19:00 (w dniu 2.11.2018 r.).

C13

CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) - św. Wincentego (powrót: św. Wincentego - Smoleńska - Witebska - Ossowskiego - Kołowa) - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Zgrupowania AK „Radosław” - al. Jana Pawła II - Popiełuszki - Słowackiego - Żeromskiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)

C14

CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. - Wóycickiego - Wólczyńska (powrót: Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego) - Żeromskiego - Jarzębskiego - Broniewskiego - Elbląska - Krasińskiego (powrót: Krasińskiego - Broniewskiego) - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

C17

WILANÓW - Przyczółkowa - al. Wilanowska - Dolina Służewiecka - Nowoursynowska - Wałbrzyska - al. Lotników - Kaczmarskiego - Orzycka - Gotarda - Bokserska – BOKSERSKA

C20

DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) - Kijowska - Targowa - al. Solidarności - Radzymińska - Gorzykowska - Handlowa - Kołowa - CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) - św. Wincentego - 11 Listopada - Ratuszowa - Inżynierska - Wileńska - Targowa - Kijowska - DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)

C22

PL. WILSONA - Krasińskiego - Popiełuszki - al. Jana Pawła II - rondo Zgrupowania AK „Radosław” - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

C25

CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) - św. Wincentego (powrót: św. Wincentego - Smoleńska - Witebska - Ossowskiego - Kołowa) - Starzyńskiego - Jagiellońska - św. Cyryla i Metodego - Targowa (powrót: Targowa – al. Solidarności - Jagiellońska) - al. Zieleniecka - al. Poniatowskiego - most Poniatowskiego - Aleje Jerozolimskie - pl. Zawiszy - Grójecka - PL. NARUTOWICZA

C27

KRÓLEWSKA - Marszałkowska - pl. Bankowy - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Radzymińska - Gorzykowska - Handlowa - Kołowa - CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) - św. Wincentego - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - Międzyparkowa - Bonifraterska - Świętojerska - Andersa - pl. Bankowy - Marszałkowska - zawrotka na rondzie Dmowskiego - Marszałkowska – KRÓLEWSKA

C37

METRO WILANOWSKA - Puławska – Piaseczno: Okulickiego – Stara Iwiczna: Słoneczna - Kolonia Lesznowola: Postępu - Mazowiecka - Bobrowiec: Żwirowa - Wilcza Góra: Żwirowa - Władysławów: Wojska Polskiego - Kuleszówka: Masztowa - Antoninów: jezdnia wokół cmentarza - CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD.

C40

METRO MŁOCINY - Kasprowicza - Nocznickiego - Wólczyńska - Estrady - Dziekanowska - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.



Uwaga! W dniach 1 i 2.11.2018 r. obowiązuje zmieniona trasa względem poprzednich dni kursowania z pominięciem ul. Sokratesa, Bramy Głównej Cm. Północnego oraz parkingu przy Bramie Południowej Cm. Północnego (przystanki CM. PÓŁNOCY-BRAMA PŁD. przeniesione są na ul. Wólczyńską).

C42

KRÓLEWSKA - Królewska - Marszałkowska - pl. Bankowy (powrót: pl. Bankowy - Senatorska - Wierzbowa - pl. Piłsudskiego - Królewska) - Andersa - Mickiewicza - pl. Inwalidów - Mickiewicza - pl. Wilsona - Słowackiego - Żeromskiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)

C47

P+R AL.KRAKOWSKA – al. Krakowska – Janki : al. Krakowska – Nowy Sękocin: al. Krakowska – Magdalenka : Słoneczna – Lesznowola : Słoneczna - Wojska Polskiego - Władysławów: Wojska Polskiego - Kuleszówka: Masztowa - Antoninów: jezdnia wokół cmentarza - CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD.

C50

CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. - Wóycickiego - Wólczyńska (powrót: Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego) - Estrady - Dziekanowska - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.

C51

WIATRACZNA - al. Stanów Zjednoczonych - Grenadierów - al. Waszyngtona (powrót: al. Waszyngtona - Międzyborska - Cyraneczki - Grenadierów) - al. Poniatowskiego - most Poniatowskiego - Aleje Jerozolimskie - pl. Zawiszy - Towarowa - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

C56

BRÓDNO-PODGRODZIE - Chodecka - Łojewska - Łabiszyńska - Kondratowicza - Chodecka - Wyszogrodzka - Bartnicza - Wysockiego - Marywilska - Płochocińska - Modlińska - trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie - Nocznickiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)

C63

PL. NARUTOWICZA - Grójecka - pl. Zawiszy - Towarowa - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

C69

WIATRACZNA - Grochowska - Zamoyskiego - Targowa – al. Solidarności - Jagiellońska (powrót: Jagiellońska - św. Cyryla i Metodego - Targowa) - Starzyńskiego - św. Wincentego - Smoleńska - Witebska - Ossowskiego - Kołowa - CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) (powrót: św. Wincentego - Starzyńskiego)

C70

DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) - Kijowska - Targowa - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Okopowa - Powązkowska - al. Armii Krajowej - Broniewskiego - Galla Anonima - Kochanowskiego (powrót: Rudnickiego - Broniewskiego - Elbląska - Krasińskiego) - Conrada - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)

C76

KRÓLEWSKA - Marszałkowska - pl. Bankowy - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Szwedzka - Odrowąża - Staniewicka - Pożarowa - CM. BRÓDNOWSKI (ODROWĄŻA) - Odrowąża - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - Międzyparkowa - Bonifraterska - Świętojerska - Andersa - pl. Bankowy - Marszałkowska - zawrotka na rondzie Dmowskiego - Marszałkowska – KRÓLEWSKA

C80

PL. TRZECH KRZYŻY - Nowy Świat - Krakowskie Przedmieście - Miodowa - pl. Krasińskich - Świętojerska - Anielewicza - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

C81

METRO MŁOCINY - Kasprowicza - trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie - Marymoncka - Pułkowa - Łomianki: Kolejowa - Kiełpin Stary: Kolejowa - Dziekanów Leśny: Kolejowa - Dziekanów Polski - Sadowa - Nowy Dziekanów - Pieńków - Łomna Las - Palmiry - Kampinoski Park Narodowy – POCIECHA

C84

PL. NARUTOWICZA - Grójecka - Kopińska - Grzymały-Sokołowskiego - Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie - Niemcewicza - Grójecka) - al. Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka - Wolska – Połczyńska - Powstańców Śląskich - Conrada - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)

C88

WIATRACZNA - al. Stanów Zjednoczonych - most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska - al. Niepodległości - Chałubińskiego - al. Jana Pawła II - Popiełuszki - Słowackiego - Żeromskiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)

C90

KRÓLEWSKA - Królewska - Marszałkowska - pl. Bankowy (powrót: pl. Bankowy - Senatorska - Wierzbowa - pl. Piłsudskiego - Królewska) - al. Solidarności - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY



Ze względu na wzmożony ruch w godzinach wieczornych w rejonie cmentarzy powązkowskich linia kursuje do ok. godz. 21:00 (w dniu 1.11.2018 r.) i do ok. godz. 19:00 (w dniu 2.11.2018 r.).