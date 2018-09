Ruszyła policyjna akcja "Bezpieczna droga do szkoły"

Skończyły się wakacje, a to oznacza, że tysiące polskich dzieci wróciło do szkół. Kierowcy powinni znów pamiętać o zwalnianiu i zachowaniu szczególnej ostrożności w okolicach szkół, dlatego ruszyła policyjna akcja "Bezpieczna droga do szkoły".