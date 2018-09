Źródło: Policja

3 września ruszyła policyjna akcja "Bezpieczna droga do szkoły", która ma za zadanie przypomnieć kierowcom przejeżdżającym w okolicach szkół o konieczności zachowania ostrożności i unikania wszelkich działań, które mogłyby spowodować zagrożenie na drogach. Warto mieć na uwadze, że po wakacjach dzieci często są rozproszone i nie zawsze przestrzegają zasad ruchu drogowego.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest skierowana nie tylko do kierowców, ale także do samych dzieci. Policjanci będą zapraszani na spotkania z rodzicami oraz na lekcje wychowania komunikacyjnego z dziećmi. Zajęcia z policjantami są dla dzieci dużą atrakcją, co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego. Ponadto funkcjonariusze będą mogli wskazać dzieciom niebezpieczne miejsca w okolicy szkoły, by mogły zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Rodzice dzieci powinni pamiętać o przewożeniu dzieci w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach oraz o wyposażeniu dziecka w elementy odblaskowe, zwiększające jego widoczność po zmroku. Warto również pamiętać, że dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, a nie od strony jezdni.

Nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego! Zgodnie z art. 43 ustawy "Prawo o ruchu drogowym", dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych).