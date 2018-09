Wakacje 2018: prawie 100 wypadków każdego dnia

Ostatni tydzień wakacji to trudny okres - to czas wzmożonego ruchu na drogach, stresu spowodowanego korkami oraz częstszych kolizji i wypadków. Koniec wakacji to także moment, w którym można wstępnie podsumować wypadkowe statystyki. W trakcie tegorocznych wakacji na polskich drogach dochodziło do prawie 100 wypadków dziennie.