Ruszył kolejny sezon szkoleń Porsche Experience

Porsche Experience Źródło: Porsche

29 sierpnia w Kamieniu Śląskim ruszył kolejny sezon programu szkoleń z zakresu bezpiecznej i sportowej jazdy Porsche Experience. Dla uczestników to przede wszystkim możliwość doskonalenia własnych umiejętności oraz okazja do przetestowania gamy modeli Porsche w warunkach, do których zostały stworzone – czyli na torze wyścigowym. To także niezapomniana przygoda, którą można przeżyć wspólnie z innymi entuzjastami motoryzacji. Poprzednie edycje imprezy cieszyły się dużą popularnością, nie tylko wśród posiadaczy samochodów Porsche. W odpowiedzi sygnały klientów tegoroczny cykl szkoleń jest w większym stopniu skoncentrowany na programie z serii Performance, przeznaczonym dla najbardziej wymagających kierowców.

W tym roku już po raz kolejny jeden z najlepszych obiektów wyścigowych w Polsce – tor Silesia Ring w Kamieniu Śląskim – zamienił się w centrum kompetencji Porsche Experience Center Silesia Ring i dołącza do listy znanych na całym świecie ośrodków Porsche Experience Center takich jak: Silverstone, Los Angeles, Szanghaj, Le Mans czy Lipsk. Oznacza to, że miłośnicy najwyższej klasy sportowych emocji za kierownicą nie muszą wyjeżdżać za granicę: mogą na miejscu, w kraju, skorzystać z profesjonalnego wsparcia znakomitych instruktorów oraz warunków, jakie zapewnia certyfikowany przez Porsche obiekt wyścigowy.

reklama reklama

Tor Silesia Ring ma aż 7 różnych konfiguracji. Jego główna nitka liczy 3,6 km długości, 15 zakrętów oraz od 12 do 15 metrów szerokości, a najdłuższa prosta mierzy 730 m. Dodatkowym atutem toru jest dogodna lokalizacja, zaledwie 8 km od autostrady A4, maksymalnie 4,5 godziny jazdy od 5 europejskich stolic. Na terenie obiektu znajduje się specjalny pawilon Porsche, w którym uczestnicy będą mogli w komfortowych warunkach odpocząć pomiędzy poszczególnymi aktywnościami, a także zapoznać się z gamą ekskluzywnych akcesoriów Porsche Driver’s Selection.

Porsche Experience Źródło: Porsche

W tym roku uczestnicy Porsche Experience mają do dyspozycji ponad 30 sportowych aut Porsche, począwszy od centralnosilnikowych modeli 718 przez liczne odmiany kultowej „911”, włącznie z 580-konnym 911 Turbo S, aż po sportową limuzynę Panamera lub Panamera Sport Turismo oraz SUV-y Macan i Cayenne. Nie zabrakło wśród nich coraz popularniejszych samochodów Porsche z hybrydowym napędem plug-in, łączącym sportowe osiągi z możliwością jazdy lokalnie bezemisyjnej.

Najnowsza edycja Porsche Experience potrwa od 29 sierpnia do 20 września 2018 r. Aby zagwarantować najwyższą jakość szkoleń i możliwość maksymalnego wykorzystania potencjału poszczególnych aut, jazdy odbywają się pod okiem certyfikowanych instruktorów Porsche, łączących najwyższe kompetencje w zakresie sportowej jazdy ze spersonalizowanym podejściem i doświadczeniem w skutecznym przekazywaniu wiedzy. Większość instruktorów ma na swoim koncie liczne sukcesy w motorsporcie – jest wśród nich wicemistrz świata juniorów WRC Michał Kościuszko, wicemistrz Polski Jan Niesiołowski, wicemistrz Polski i Niemiec Jakub Litwin, kierowca wyścigowy i rajdowy Maciej Bocheński oraz szef zespołu instruktorów – Janusz Dudek, licencjonowany trener Porsche z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Porsche Experience Źródło: Porsche

Tegoroczna oferta Porsche Experience w Polsce obejmuje trzy programy szkoleń o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Ich zakres sięga od doskonalenia techniki jazdy i zyskania dodatkowej pewności za kierownicą aż po wyczynowe przejazdy z elementami rywalizacji. Pierwszy program – jednodniowy „Porsche World Roadshow” – stworzono z myślą o kierowcach, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z Porsche i poznać możliwości sportowych samochodów ze Stuttgartu-Zuffenhausen w ich naturalnym otoczeniu. Program obejmuje jazdy całą gamą modelową, w tym testy modeli SUV na specjalnie przygotowanym torze off-roadowym, próby systemu launch control oraz slalom z pomiarem czasu. Zwieńczeniem programu jest przejażdżka po torze w roli pilota kierowcy wyścigowego, prezentująca maksimum osiągów jednej z najostrzejszych wcieleń „911”. Cena takiego szkolenia wynosi 1230 euro za osobę.

Drugi program – Porsche Track Experience Precision – to propozycja dla osób, które dysponują już pewnym doświadczeniem z samochodami Porsche, chcą jednak pogłębić je w bezpiecznych warunkach toru wyścigowego. Podczas jednodniowego szkolenia uczestnicy mogą udoskonalić swoje umiejętności w czasie dynamicznych przejazdów (m.in. symulacja nagłego hamowania i jazda kontrolowanym poślizgiem w warunkach zmniejszonej przyczepności czy agresywna zmiana pasa przy wysokiej prędkości). Udział w szkoleniu kosztuje 1845 euro za osobę.

W tym sezonie formuła Porsche Experience w Polsce szczególny nacisk kładzie na zaawansowany program Porsche Track Experience Performance. Opracowano go z myślą o najbardziej wymagających entuzjastach motorsportu, których umiejętności są co najmniej na poziomie średniozaawansowanym. Podczas dwudniowych zajęć na torze instruktorzy Porsche pomogą im zdobyć dodatkowe doświadczenie, m.in. za kierownicą Porsche 911 GT3 oraz 911 GT3 RS. Uczestnicy będą mogli zgłębić tajniki wykorzystywania obciążenia podczas pokonywania zakrętów i porównać się z innymi kierowcami w próbach czasowych. Drugi dzień szkolenia przeznaczono na zajęcia jazdy torowej w różnych konfiguracjach. Udział w takim szkoleniu kosztuje 3075 euro za osobę.