Kto lepiej jeździ, a kto powoduje mniej wypadków? Kobiety czy mężczyźni?

Statystki jasno wskazują kto powoduje mniej wypadków

Analizując statystyki za rok 2017 i biorąc pod uwagę płeć kierujących, stwierdzić należy, iż sprawcami wypadków najczęściej byli mężczyźni kierujący pojazdami, którzy spowodowali 73,5%, natomiast kobiety spowodowały 22,5% wypadków. Tak duża różnicę można tłumaczyć, tym że kobiety posiadające prawo jazdy stanowiły ok. 40% kierowców na drogach. Dynamika uzyskiwania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami u kobiet w ostatnich latach jest znacząco wyższa. W 2006 r. liczba wydanych uprawnień kobietom wynosiła 3,9 mln, a w 2015 r. już 8 mln. Analogicznie w tym samym okresie liczba uprawnień wydanych mężczyznom wzrosła z 9 mln do 11,9 mln. Ze statystyk podanych przez policję okazuje się, że tendencja wypadków spowodowanych przez mężczyzn na przełomie 17 lat jest malejąca i spadła o ok. 15 tysięcy, czyli obniżyła się o 40%. W tym samym okresie liczba wypadków powodowana przez kierujące kobiety pozostaje na jednym poziomie i wynosi 6.5 tysiąca rocznie. Warto wspomnieć, że w 2001 roku kobiety powodowały co szósty wypadek, natomiast w 2017 roku już co trzeci był z ich winy. Statystyki pokazują również, że w ogólnej liczbie wypadków spowodowanych przez kobiety, w co 25 wypadku śmierć ponosiła 1 osoba, u mężczyzn statystyki były zdecydowanie wyższe, bo w co 11 wypadku ginęła 1 osoba.

Jak jeżdżą kobiety a jak mężczyźni?

Jeśli chodzi o zachowanie na drodze to, mężczyźni za kierownicą bywają zbyt pewni siebie i często przeceniają swoje umiejętności, co skutkuje brawurą, łamaniem przepisów i nagminnym przekraczaniem dozwolonej prędkości. Nierzadkim zjawiskiem jest również agresja. Kobiety natomiast kierują auta bardzo zachowawczo, biorą pod uwagę jakie ryzyko niesie za sobą jazda samochodem, a podróżowanie z innymi osobami na pokładzie przekłada się na wolniejszy i spokojniejszy styl jazdy. Częstym błędem jaki popełniają to zbyt wolna jazda, powolne wykonywanie manewrów, późna sygnalizacja zamiaru zmiany pasa lub kierunku jazdy. Najczęściej do wypadków spowodowanych przez panie dochodzi na skutek wymuszenia pierwszeństwa przejazdu, a w przypadku panów powodem jest nadmierna prędkość.

Na pytanie kto jeździ lepiej kobiety czy mężczyźni nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji, umiejętności, odpowiednich nawyków i doświadczenia, czyli godzin spędzonych za „kółkiem”. Podział na płeć, w tym przypadku ma mniejsze znaczenie. Najważniejsze jest to aby bezpieczeństwo na drogach się poprawiało i aby liczba wypadków z roku na rok była jak najniższa.