Święto Wojska Polskiego 2018 - utrudnienia w ruchu w Warszawie

W tym roku przypada 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W celu uczczenia tej wyjątkowej rocznicy i umożliwienia pełniejszej prezentacji Wojska Polskiego, tegoroczna defilada zmieniła trasę: z Traktu Królewskiego na Wisłostradę wzdłuż bulwarów. W defiladzie weźmie udział ponad 60 pocztów sztandarowych, ponad 200 pojazdów wojskowych i ponad sto samolotów i śmigłowców.

- Będzie prawie 900 rekonstruktorów, przedstawicieli różnych stowarzyszeń, grup rekonstrukcyjnych. Zaprezentowane będą oddziały nawiązujące do historii naszego kraju, 1050 - letniej historii. Będziemy mogli zobaczyć zarówno wojów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, rycerzy spod Grunwaldu, husarzy spod Wiednia, ale także ułanów z czasów Księstwa Warszawskiego, powstańców z czasów Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, a również legionistów. Sprzed 100 lat także będziemy mogli zobaczyć przedstawicieli formacji z dwudziestolecia międzywojennego, powstańców warszawskich i żołnierzy wyklętych – wyliczał szef MON.

Defilada z okazji Święto Wojska Polskiego – gdzie utrudniania?

Pierwsze zmiany zaczną obowiązywać od wtorku 14 sierpnia, od godziny 23.00. Zamknięte zostaną: Wybrzeże Gdyńskie – od mostu Grota-Roweckiego do mostu Gdańskiego, Wybrzeże Gdańskie, Z. Krasińskiego – od pl. T. W. Wilsona do Wybrzeże Gdyńskie, R. Sanguszki – od Zakroczymskiej do Wybrzeże Gdańskie, Nowy Zjazd, Grodzka, Wybrzeże Kościuszkowskie, Karowa – od Browarnej do Wybrzeże Kościuszkowskie, Lipowa – od ul. Browarnej do Dobrej, Dobra – od ul. Lipowej do Karowej, Wioślarska, Ludna – od Solec do Wioślarskiej, Solec – od Wioślarskiej do mostu Łazienkowskiego oraz zachodnia jezdnia Wisłostrady do J. Gagarina. Ponowne otwarcie tych ulic planowane jest na 15 sierpnia o godzinie 17:00.

Ponadto o godzinie 04.00 w środę, 15 sierpnia zamknięte zostaną ulice: Wierzbowa, marsz. F. Focha, pl. marsz. J. Piłsudskiego i Królewska – od Marszałkowskiej do pl. marsz. J. Piłsudskiego. Koniec tych utrudnień planowany jest 16 sierpnia o godzinie 04.00. Ostatnie zmiany planowane są w godzinach 13.20 – 14.00, kiedy nad Wisłostradą przelatywać będą samoloty. Dla pieszych, rowerzystów i autobusów zamknięty zostanie most Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Nie jest planowane wyłączenie ruchu tramwajowego. W godzinach 15.00 – 16.00 możliwe jest zamknięcie ruchu na moście Świętokrzyskim i ulicy Wybrzeże Szczecińskie - od R. Siwca do mostu Świętokrzyskiego.

Defilada Wojskowa 2018 – komunikacja miejska

Aby zapewnić widzom i uczestnikom obu wydarzeń sprawny dojazd i powrót do domów, od godziny 11.30 do końca akcji rozwozowej po zakończeniu uroczystości na pl. marsz. J. Piłsudskiego, linie metra M1 i M2 będą kursowały z częstotliwością 5 minut.

Ponadto w ramowych godzinach 11.30 – 17.00 będą jeździły tramwaje linii 71: ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – Trasa W-Z – Wolska – CM.WOLSKI.

Po zakończeniu uroczystości na pl. marsz. J. Piłsudskiego będą dodatkowe kursy tramwajów linii 4, 26 i 35 oraz autobusów 527.

Mapa utrudnień – defilada wojskowa

Źródło: infoulice.um.warszawa.pl

Źródło: infoulice.um.warszawa.pl, ZTM