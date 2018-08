Kierowcy ciężarówek zapowiadają protest w związku z policyjną akcją "TIR"

Od 12 sierpnia trwa akcja informacyjna Protest69, która dotyczy zapowiadanego na piątek protestu kierowców ciężarówek. Chętni do wzięcia udziału w akcji muszą odpowiednio oznaczyć swój pojazd - organizatorzy przygotowali specjalne logo do wydrukowania i przyklejenia na szybie lub pojeździe, a kto nie ma takiej możliwości, może zawiesić na lusterku bocznym kamizelkę odblaskową. Protest ruszy w piątek 17 sierpnia o godzinie 7:00 i potrwa godziny do 22:00.

Jak będzie przebiegał protest kierowców ciężarówek?

Organizatorzy chcą, by kierowcy biorący udział w proteście jeździli z prędkościami o 10 km/h mniejszymi niż dopuszczalne, co oznacza, że ciężarówki w ramach akcji będą się poruszać z prędkością 69 km/h na autostradach, 60 km/h poza terenem zabudowanym i 40 km/h w terenie zabudowanym. Ponadto kierowcy mają ograniczyć wzajemne wyprzedzanie się, co w założeniu ma doprowadzić do zablokowania prawych pasów na drogach wielopasmowych. Jak można przeczytać na facebookowym fanpage'u organizatorów: "Przy węzłach autostradowych dużych miast spowodują korki, osobówki nie będą mogły włączyć się do ruchu, co skutecznie zablokuje miasto".