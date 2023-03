Multimarkowy salon samochodowy? Grupa Bemo rozwija sieć

Multimarkowy salon samochodowy. Falenty z imponującym planem

Pisząc o multimarkowym salonie samochodowym Grupy Bemo mamy oczywiście na myśli obiekt w Falentach. To ogromna inwestycja, przed którą postawiony został ważny cel. Ma podsumować 30 lat działalności firmy w Polsce. Zapowiedź tej realizacji brzmi mocno imponująco. Na 5 tys. m2 klienci będą mogli zakupić oraz serwisować u autoryzowanego dealera pojazdy różnych marek. Obecnie w pawilonie handlowym w Falentach, który pełni funkcję przejściowego rozwiązania, sprzedawane są pojazdy używane oraz nowe pojazdy z portfolio marki Opel.

Ważne Uzupełnieniem oferty stanie się przestrzeń o wielkości kolejnych 5 tys. m2. Plac ten będzie służył ekspozycji samochodów używanych.

W Bemo dbamy o to, by jako partner zapewniać bezpieczeństwo, skuteczność i pełną współpracę w zakresie osiągania wspólnych celów. Doskonałym przykładem, który pokazuje, jak to owocuje, jest współpraca z Grupą Stellantis. Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa i w trakcie budowy jest właśnie nasza nowa flagowa lokalizacja w Falentach koło Warszawy. To wyjątkowy obiekt, który w jednym miejscu będzie oferować pojazdy różnych marek – podsumowuje Łukasz Janicki, Dyrektor Sprzedaży Marek Stellantis w Grupie Bemo.

Bo multimarkowy salon samochodowy to początek planów Grupy Bemo

Plany dotyczące miejscowości Falenty pod Warszawą to jednak dopiero pierwszy z punktów na mapie. Bo część realizacji dokonuje się już dziś. A właściwie to dokonała się. Z początkiem marca Grupa Bemo otworzyła w Łodzi swój drugi obiekt – Auto Club. To trzecia uruchomiona w tym kwartale jednostka, która będzie obsługiwać zarówno nowych, jak i obecnych Klientów marki Opel. Łódzka lokalizacja na razie będzie rozwijać sprzedaż samochodów ze znaczkiem Opel, a już za miesiąc mapę sieci Auto Club o marki Citroen i Peugeot uzupełni obiekt w Szczecinie.

Grupa Bemo zaczynała nieśmiało. Początki dotyczyły salonu Peugeota

Grupa Bemo od kilku lat rozwija swoje portfolio dealerskie o kolejne marki i lokalizacje. W 2014 roku rozpoczęła sprzedaż i świadczenie usług serwisowych dla marki Peugeot w Poznaniu, a w 2018 roku dla marki Citroen. Od tamtej pory w Grupie pojawiła się także marka DS, której Grupa Bemo jest dziś jedynym dealerem oraz autoryzowanym punktem serwisowym w województwie wielkopolskim.

Dziś stabilnie funkcjonują salony Auto Club w Poznaniu, przy ulicy Opłotki 15 oraz w Złotnikach, przy ul. Obornickiej 4. Oba obiekty od ubiegłego roku oferują pojazdy marek Peugeot i Citroen, a od lutego br. także marki Opel.

Grupa Bemo to też auta używane i krótkoterminowy wynajem

Jako jedna z największych grup dealerskich w Polsce stale obserwujemy rynek i poszukujemy nowych możliwości rozwoju biznesu. Obok inwestycji w nasze projekty dealerskie, poszerzamy sieci sprzedaży samochodów używanych czy GB Rent, spółki skupionej na krótkoterminowym wynajmie aut klientom indywidualnym i biznesowym – mówi Piotr Mrugalski, Prezes Grupy Bemo.