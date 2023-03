Jakich samochodów szukają kobiety? RAPORT

rozwiń >

Z okazji 8 marca platforma Carsmile, za pośrednictwem której można wynająć, wyleasingować lub nabyć samochód, podzieliła się danymi o preferencjach zakupowych kobiet. Źródłem informacji są wybory dokonywane w specjalnym konfiguratorze Carsmile, który wyszukuje samochody na podstawie wybranych przez użytkownika/czkę kryteriów.

Wymagań tych jest ok. 20, a wśród nich: marka, model, nadwozie, napęd, skrzynia biegów, kolor, tapicerka, systemy wspomagąca parkowanie, wyświetlacz multimediów i wiele innych. W ramach jednego filtra, użytkownik/czka może wybrać kilka propozycji, dlatego uzyskane wyniki procentowe nie sumują się do 100.

Jaką markę najchętniej wybierają kobiety

Marką, która była zdecydowanie najczęściej wyszukiwana w okresie listopad 2022-luty 2023 jest Toyota. Z wynikiem 37% wyraźnie wyprzedziła ona drugiego w wyścigu Volkswagena, który uzyskał wynik 22%. Na trzecim miejscu w preferownych kryteriach wyboru, z wynikiem ex aequo 20%, znalazły się Mazda oraz Hyundai. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Volvo, KIA oraz Audi. Nad świadomością marki wśród kobiet powinny za to popracować w szczególności Jaguar, JEEP, Mitsubishi oraz Dacia, ale też Alfa Romeo, DS. oraz Fiat.

Model samochodu najchętniej wybierany przez kobiety

Jeśli chodzi o preferowane modele, to w kobiecych wyborach nie widać żadnej dominującej pozycji. - Użytkowniczki naszej platformy często w ogóle tego punktu nie wybierają w konfiguratorze. Skupiają się na cechach pojazdu, które są dla nich istotne i oczekują, że konfigurator sam wskaże modele, które spełniają założone kryteria. Jest to spójne z intencją, jaką mieliśmy tworząc to narzędzie, aby filtrowało ono ofertę składającą się z 2 tysięcy modeli i wersji wyposażenia, ułatwiając dokonoanie wyboru odpowiedniego auta – przynaje Łukasz Domański, prezes Carsmile. Modele, które nieco częściej od innych były wskazywane przez kobiety w konfiguratorze to Volkswagen T-Roc, Skoda Kodiaq oraz Audi A6.

Jakie nadwozie wybierają kobiety

SUVy i crossovery są ewidentnie uważane przez kobiety za typy nadwozia, które zapewniają bezpieczeństwo i wygodę, a także są praktyczne zarówno w podróżach służbowych, jak i prywatnych. Najwyraźniej nieco większe zużycie paliwa nie ma tu kluczowego wpływu na kobiece wybory.

SUVy zostały wskazane aż w co drugiej konfiguracji stworzonej przez użytkowniczkę platformy Carsmile. Crossovery znalazły się natomiast w co czwartej kobiecej konfiguracji auta – podał Carsmile. Na trzecim miejscu uplasowały się ex aequo sedan oraz kombi. Najmniejszym zainteresowaniem wśród kobiet cieszą się natomiast typy nadwozia charakterystyczne dla aut dostawcych.

Jaki napęd wybierają kobiety

Do kwestii napędu panie poszukujące samochodu podchodzą dość tradycyjnie. Silnik benzynowy znalazł się w znakomitej większości, bo aż w 70% konfiguracji stworzonych przez kobiety. Ciekawa jest też wysoka popularność hybryd (44%). Obecność elektryków w co ósmej konfiguracji nie wygląda źle.

Automat czy manualna skrzynia biegów

Wybór skrzyni biegów nie pozostawia złudzeń. Panie zdecydowanie nie chcą „manuali”, które pojawiają się zaledwie w 7 na sto konfiguracji tworzonych przez płeć piękną. Więc, jeśli ktoś chce kobiecie sprezentować samochód, pod żadnym pozorem nie powinien oszczędzać na skrzyni biegów.

Kobiety wybierają systemy wspomagające parkowanie

Panie lubią czuć się bezpiecznie podczas parkowania samochodu. Kobiece konfiguracje aut zawierają takie elementy jak: czujniki parkowania przód i tył, kamery cofania oraz kamery 360 stopni. Popularność tych elementów jest zbliżona, dlatego trudno wskazać systemy, które się wyróżniają. Poza bezpieczeństwem, lubianym przez kobiety elementem konfiguracji są na przykład podgrzewane fotele.

Jaki kolor samochodu wybierają kobiety

Najbardziej „kobiecym” kolorem auta jest czarny – wynika z preferencji użytkowniczek Carsmile. Czerń znalazła się aż w 77% dokonanych konfiguracji aut. Na drugiej pozycji, ale już ze znacząco niższym odsetkiem wskazań, uplasował się biały. Na „pudło” trafił jeszcze kolor niebieski.

Ile maksymalnie ma wynosić rata za samochód

Dane z konfiguratora pokazują, jakich aut poszukują użytkowniczki platformy Carsmile. Samochody, które spełniają zadane kryteria mogą okazać się idealne, ale czasem, np. ze względu na cenę, konieczna jest rezygnacja z jakiegoś rozwiązania, jeśli nie jest ono niezbędne. Przykładem może być napęd 4x4, który jest popularny na etapie konfiguracji, ale wielu nabywców ostatecznie z niego rezygnuje, gdy przekona się o ile podnosi on koszt wynajmu czy leasingu auta, zwłaszcza, gdy samochód ma być używany głównie w ruchu miejskim.

Miesięczną rata, jaką najczęściej decydują się opłacać kobiety z tytułu wynajmu czy leasingu nowego samochodu wynosi po uśrednieniu 1868 zł netto. Są to rzeczywiste dane z umów zawartych przez użytkowniczki platformy Carsmile w okresie listopad 2022-styczeń 2023. Uśredniony wkład własny wynosi 13 390 zł netto.