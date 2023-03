Gdzie produkowane są Mini? Były składane wyłącznie w Wielkiej Brytanii. Teraz się to zmieni. Mini Countryman będzie pierwszym Mini made in Germany.

Gdzie produkowane są Mini? Będzie pierwszym made in Germany

Mini były do tej pory produkowane głównie w Wielkiej Brytanii. Nowy Mini Countryman to jednak zmieni. Będzie to pierwszy model w całości składany w Niemczech. Montaż rozpocznie się jeszcze w roku 2023, a mowa o w zakładzie BMW Group w Lipsku. Wybór tego miejsca może się okazać strzałem w dziesiątkę. Zwłaszcza że to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej zrównoważonych fabryk samochodowych na świecie.

Cieszymy się, że dzięki zrównoważonemu zaopatrzeniu zakładu w energię możemy przekazać naszym klientom pierwsze Mini "Made in Germany" neutralne pod względem emisji CO2. W ten sposób nowe, elektryczne Mini Countryman demonstruje to, co reprezentuje ta marka: gokartowe wrażenia z jazdy zelektryfikowanej i silny nacisk na ograniczanie śladu ekologicznego — mówi Stefanie Wurst, szefowa Mini.

Gdzie produkowane są Mini Gdzie produkowane są Mini? Będą powstawać w... Niemczech! BMW

Fabryka BMW w Lipsku. Nie tylko Mini, ale i BMW 1 i 2

Zakładzie BMW Group w Lipsku jest bardzo wszechstronny. Stały zespół liczący 5600 pracowników produkuje codziennie około tysiąca pojazdów. Nowe Mini Countryman jest produkowane wraz z BMW serii 1, BMW serii 2 Gran Coupé i BMW serii 2 Active Tourer. A to dopiero początek ciekawych informacji.

Fabryka w Lipsku jest energooszczędna!

Zrównoważony rozwój jest zapisany w genach zakładu w Lipsku. Część energii potrzebnej do produkcji samochodów może być wytwarzana przez cztery turbiny wiatrowe o wysokości 190 metrów bezpośrednio na terenie fabryki. W 2021 r. z energii wiatrowej wyprodukowano 21,9 GWh energii elektrycznej. Odpowiada to rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez ponad pięć tysięcy trzyosobowych gospodarstw domowych. Od 2017 roku wytwarzana energia elektryczna może być tymczasowo przechowywana w farmie akumulatorów liczącej nawet 700 wysokonapięciowych akumulatorów pochodzących z modeli BMW i3.

Gdzie produkowane są Mini Gdzie produkowane są Mini? Będą powstawać w... Niemczech! BMW

Zakład BMW Group w Lipsku stawia na elektryki

BMW Group rozszerzy do 2024 roku swoje moce produkcyjne w zakresie komponentów elektrycznych w zakładzie w Lipsku o osiem linii produkcyjnych i zainwestuje ponad 800 milionów euro. Przyszła powierzchnia produkcyjna obejmująca 150 tysięcy metrów kwadratowych, na której będą wytwarzane komponenty elektryczne, stanowi zrównoważoną inwestycję w przyszłą rentowność zakładu w Lipsku.

