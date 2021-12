Samochód używany z salonu? Teraz nie z salonu, a showroomu!

Samochód używany z salonu? Inchcape stawia nie tyle na kolejny salon, co... showroom. Poza tym otwiera serwis marek premium. Kilku marek.

Inchcape Park. Dystrybutor ma nowy pomysł

Wielu kierowcom – szczególnie z Warszawy, Wrocławia i Poznania – Inchcape kojarzy się z salonem sprzedaży BMW. I choć skojarzenie to jest jak najbardziej dobre, nieco zawęża historię firmy. Bo Inchcape – jak marka chwali się w materiałach prasowych – to największy na świecie niezależny dystrybutor w branży motoryzacyjnej, którego europejska historia sięga 200 lat wstecz. Dziś firma postanowiła poszukać nowych możliwości na rynku motoryzacyjnym. I te zdaniem zarządu polskiego przedstawicielstwa zostały zlokalizowane w Warszawie przy ulicy Łopuszańskiej w Inchcape Park.

Samochód używany z salonu, czyli ponad 100 aut w jednym miejscu

W nowym punkcie Inchcape na początek postawi na sprzedaż samochodów używanych z salonu. Nie będzie to jednak zwykły salon. To raczej showroom, w którym znajdzie się w sumie ponad 100 aut używanych różnych marek. Pojazdy te będą dostępne w ramach oferty Inchcape Certified. A Inchcape Certified oznacza samochody z niskim przebiegiem poniżej średniej wartości dla danego wieku, modele o niskim stopniu zużycia oraz ze szczegółowo sprawdzoną historią pod względem technicznym. W salonie samochodów używanych Inchcape kupujący będzie mógł kupić pojazd, ale też zostawić w rozliczeniu dotychczas posiadany.

W przypadku wyboru używanego BMW lub MINI, kupujący będzie miał do wyboru auta używane z certyfikatem BMW Premium Selection i 24-miesięczną ochroną gwarancyjną.

Inchcape Park, czyli również serwis z obsługą zdalną

Na tyłach showroomu powstanie autoryzowany serwis takich marek, jak BMW i MINI oraz Jaguar i Land Rover. Podczas tworzenia oferty serwisowej Inchcape Park firma dużo myślała o warunkach sanitarnych i pandemii. Właśnie dlatego oferowana będzie pełna obsługa... zdalna. Kierowca pojawi się przed serwisem i będzie mógł w wyznaczonej strefie zaparkować auto. Następnie wrzuci kluczyki do kluczykomatu i będzie mógł... komunikować się z pracownikami warsztatu poprzez aplikację. To w niej określi np. zakres usług. Co ważne, bezkontaktowe pozostawianie lub odbiór samochodu będą możliwe nawet poza godzinami pracy oddziału, czyli de facto 24 godziny na dobę.

Budowa nowego konceptu Inchcape Park w Warszawie to ważny element strategii rozwoju naszej firmy w Polsce w kontekście nawiązania współpracy z nowymi markami Jaguar i Land Rover, a także koncentracji na sprzedaży pojazdów używanych. W nowym salonie i serwisie wychodzimy naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów, oferując szyty na miarę proces obsługi. To klient decyduje o sposobie obsługi. Dzięki usługom online minimalizujemy tradycyjny kontakt z serwisem. Wszystko odbywa się całkowicie zdalnie, wygodnie i bezpiecznie, a cały proces jest przejrzysty. – powiedział Witold Wcisło, Prezes Zarządu Inchcape Polska.