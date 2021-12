Opony Audi Q4 e-tron. Bridgestone na pierwszy montaż

Opony Audi Q4 e-tron? Bridgestone opracował specjalne ogumienie o bardzo niskich oporach toczenia. Trafi na pierwszy montaż do elektryka.

Opony Audi Q4 e-tron, czyli elektryczne... wymagania!

Firma Bridgestone została wybrana na dostawcę opon dla Audi Q4 e-tron – pierwszego kompaktowego, w pełni elektrycznego SUV-a marki Audi. Na potrzeby tego auta Japończycy przeznaczyli ogumienie letnie Bridgestone Turanza ECO i zimowe Blizzak LM005. Charakter OEM sprawia jednak, że obydwa modele zostały inżynieryjnie dostosowane do charakteru Audi. Konkretnie otrzymały zdecydowanie zmniejszone opory toczenia.

Opony Audi Q4 e-tron: opory toczenia to klucz

Technologia Enliten zmniejsza opory toczenia nawet o 30 proc. i wagę do 20 proc., co pozwala wydłużyć zasięg pojazdu i zmniejszyć wpływ na środowisko dzięki lepszej wydajności zasobów. Co ciekawe, stworzone na zamówienie opony letnie oferują niskie opory toczenia, które przewyższają europejski próg klasy A. Audi Q4 e-tron wraz z zaprojektowanymi i wyprodukowanymi w Europie oponami letnimi Bridgestone Turanza ECO i zimowymi Blizzak LM005, jest już dostępne na rynku europejskim.