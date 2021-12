Opel Gliwice: zamknięcie fabryki? Ostatnia Astra wyprodukowana

Opel Gliwice: zamknięcie fabryki niemieckiej marki w Polsce staje się faktem. Właśnie z taśmy zjechała ostatnia Astra. Co to oznacza dla zakładu?

Opel Gliwice: zamknięcie fabryki po 23 latach

Historia fabryki Opla w Gliwicach zaczęła się 31 sierpnia 1998 roku. To wtedy na taśmie linii produkcyjnej pojawiła się Astra Classic. Ostatnie dni listopada 2021 roku oznaczały z kolei wygaszenie produkcji niemieckiego kompaktu. Ostatnia, czerwona Astra hatchback opuściła zakład we wtorek – 30 listopada. Auto trafi do polskiego klienta i tym samym zamknie ten rozdział gliwickiej fabryki, którzy oznaczał stworzenie w sumie 1 mln 813 tys. 668 sztuk Astr.

Opel Gliwice: zamknięcie to dopiero początek

Opel Gliwice przestaje produkować kompakty. Zamknięcie fabryki jest już tylko formalnością? Na szczęście nie. Bo dziś w tym miejscu znajduje się nie Opel, a globalny koncern Stellantis, przez co zakład nakładem 300 milionów euro zamieni się w miejsce produkcji dużych samochodów dostawczych. Produkcja w nowym miejscu powinna wystartować już w kwietniu 2022 roku. A to stanowi stabilną perspektywę dla wszystkich pracowników zatrudnionych w obecnej lokalizacji.

Nowa fabryka w Gliwicach warta 300 mln euro. Testy trwają

Nowoczesna fabryka typu greenfield w chwili obecnej prowadzi prace przygotowawcze. Testowane są maszyny i urządzenia, a także systemy informatyczne i logistyczne. To jednak nie koniec, bo już w sierpniu 2021 roku wystartowała testowa produkcja pojazdów. I ta również będzie kontynuowana.

Przełomowa zmiana profilu produkcyjnego na duże samochody dostawcze czyni nas współodpowiedzialnymi za ten, ważny dla Stellantis, segment rynku. Jesteśmy na ostatniej prostej w przygotowaniach do uruchomienia produkcji dużych vanów dla marek Stellantis: Peugeota, Citroëna, Opla i Fiata – powiedział Andrzej Korpak, prezes zarządów Opel Manufacturing Poland i PSA Manufacturing Poland.

Opel Gliwice, czyli Stellantis Gliwice i duże szanse na przyszłość

Warto w tym punkcie wspomnieć, że rynek dużych samochodów dostawczych jest niezwykle kluczowy dla koncernu Stellantis. W Europie zapewnia mu aż 32-proc. udział w rynku. To sprawia, że rola gliwickiej fabryki stanie się kluczowa. Tym bardziej kluczowa, że polskiego zakładu dotyczą np. plany uruchomienia produkcji modeli o napędzie elektrycznym.