Niezawodne hybrydy: lepsze od aut spalinowych i elektryków!

Raport Consumer Reports: awarie, ale i zadowolenie z zakupu

Siłą ekspertyz, badań i prac organizacji Consumer Reports jest to, że polega ona na opiniach i doświadczeniach samych zainteresowanych, czyli konsumentów. I tak w wypadku rankingu „Najbardziej niezawodne samochody” zapytano samych właścicieli aut o to, co sądzą o swoich pojazdach. Ale ankiety, jakie otrzymało kilkaset tysięcy kierowców w USA, zawierały nie tylko pytania o usterki, lecz także o ogólne spostrzeżenia z użytkowania.

Wytknąć można było konkretnym modelom wszystkie mankamenty, irytujące rozwiązania, kiepską jakość, skrytykować działanie skrzyń biegów czy multimediów etc. Można zatem przyjąć, że kierowcy nie tylko oceniają niezawodność swoich samochodów, ale też de facto mówią, czy są z nich zadowoleni, czy też niekoniecznie.

Consumer Reports: metodologia raportu

Maksymalnie do zdobycia było 100 punktów. Średnia w tegorocznej edycji badania Consumer Reports to 50 punktów. Bank rozbili Japończycy. Osiem na dziesięć pierwszych pozycji w rankingu zajęły marki z Kraju Kwitnącej Wiśni. Natomiast bezwzględnym zwycięzcą okazuje się Toyota – ona sama zajęła co prawda trzecie miejsce, ale na pierwsze miejsce podium wjechał należący do niej Lexus, zdobywając aż 76 punktów. Te dwie marki rozdzieliła Mazda. Cały ranking, w którym sklasyfikowano 28 marek, wygląda tak:

Europejskie marki? Daleko w tyle za Japonią

Zaskakująco słabo wypadły w badaniu marki europejskie. Najwyżej zajechało Mini (60 punktów), bo na 10 miejsce. W połowie stawki znalazło się Porsche i Audi (odpowiednio 52 i 47 punktów). Gorzej poszło BMW (45 punktów), a wręcz fatalnie wypadł Mercedes – jego średnia to zaledwie 34 punkty! Zaważyły na tym szczególnie złe oceny modelu GLE – otrzymał od właścicieli tylko 2 punkty! Dla porównania, jego konkurent od Lexusa, czyli model RX otrzymał aż 76 punktów.

Consumer Reports: auta elektryczne mocno awaryjne!

Niżej od Mercedesa jest jeszcze Volkswagen z notą 31 punktów na 100. W jego przypadku kierowców zawiódł głównie model Tiguan, choć fatalnie oceniono także elektrycznego ID.3 – dostał 21 punktów. I "rewolucyjny" Volkswagen nie jest odosobnionym przypadkiem. Bo raport Consumer Reports jasno pokazuje, że auta elektryczne wcale nie są tak niezawodne, jak powszechnie się sądzi.

Generalnie elektryki zostały ocenione przez właścicieli grubo poniżej średniej. I to pomimo, że przecież – co często się powtarza – mają kilkukrotnie mniej komponentów napędowych, więc teoretycznie powinny być bezawaryjne. Sęk w tym, że – jak zwracają uwagę eksperci – takie auta nasycone są nowymi technologiami, które bywają zawodne. Do tego dochodzą powtarzające się problemy z ładowaniem. Właściciele Audi e-Tronów czy Tesli Model X często zgłaszają więcej problemów z elektroniką, niż kierowcy aut z konwencjonalnymi napędami.

Niezawodne hybrydy? Tak, to one zwyciężyły!

Dla odmiany doskonałe noty otrzymały w rankingu auta hybrydowe. W pierwszej dziesiątce najwyżej ocenionych modeli znalazły się trzy hybrydowe Toyoty – Prius, Prius Plug-in i Highlander, a oprócz nich także Honda Insight. Świetne opnie zebrała też nowość od Toyoty – RAV4 Prime, czyli wersja plug-in dobrze znanego także w Europie SUV-a.

Consumer Reports, czyli tak właściwie co?

Consumer Reports (dawniej Consumers Union), to amerykańska organizacja konsumencka non-profit zajmująca się niezależnymi testami produktów, dziennikarstwem śledczym, badaniami zorientowanymi na konsumenta, edukacją konsumentów i ich wspieraniem. Co jakiś czas publikuje również rankingi konkretnych produktów, przy czym nie sprawdza ich sama, lecz polega na zdecydowanie bardziej wiarygodnym źródle – opiniach samych konsumentów. Dokładnie tak samo jest w przypadku raportu „Najbardziej niezawodne marki samochodów”.