Zimowy płyn do spryskiwaczy w teście UOKiK. Inspektorzy zaprosili to testu aż osiem płynów i każdy z nich zgadali w laboratorium.

Zimowy płyn do spryskiwaczy i test UOKiK

Do badań wytypowaliśmy 8 marek płynów do spryskiwaczy i sprawdziliśmy je pod kątem parametrów użytecznych z punktu widzenia konsumentów. Eksperci z laboratorium UOKiK w Łodzi zbadali zgodność objętości netto i temperatury krystalizacji z deklaracją producentów, zawartości metanolu i funkcjonalności opakowań. Zachęcam do zapoznania się z wynikami badania zawartymi w raporcie. – tłumaczy Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Badanie w laboratorium UOKiK. Co wykazało?

Pierwszym elementem testu zimowych płynów do spryskiwaczy były badania laboratoryjne. Co wykazały? Wniosków jest kilka:

w każdym przypadku objętość netto zgadzała się z objętością płynu zapisaną przez producenta na opakowaniu,

7 na 8 płynów ma niższą temperaturę krystalizacji od tej deklarowanej przez producenta,

zwycięzca zestawienia ma temperaturę krystalizacji podaną na opakowaniu o wartości -20 stopni Celsjusza, badanie wykazało że realnie jest -24,8 stopnia,

jedyny płyn, który nie spełnił wymogu temperaturowego, to najtańszy płyn w zestawieniu, zamiast deklarowanych -22 stopni, zamarzał przy -18,5 stopni,

bardzo dobrze w teście poradziły sobie nie tylko modele najdroższe, ale i pośrednio wyceniane,

w dwóch płynach inspektorzy UOKiK znaleźli metanol – metanol, którym przy większym stężeniu można się zatruć.

Zimowy płyn do spryskiwaczy i test praktyczności

Kluczowym aspektem ocenianym przez inspektorów UOKiK była praktyczność opakowania. Jakie są wnioski? Żaden z ośmiu płynów nie miał np. zabezpieczenia przed dziećmi. Chodzi chociażby o nakrętkę naciśnij i odkręć. Trzy na osiem płynów były wyposażone w lejki i każdy z płynów miał szczelne zamknięcie.