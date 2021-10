Fabryka Volkswagena we Wrześni kończy 5 lat

Fabryka Volkswagena we Wrześni kosztowała miliard euro i działa już piąty rok. To jedyne miejsce, w którym jest produkowany np. Crafter.

Fabryka Volkswagena we Wrześni najnowocześniejsza w Europie!

Fabryka Volkswagena we Wrześni wystartowała w październiku 2016 roku. I tak naprawdę z miejsca została okrzyknięta najnowocześniejszą fabryką motoryzacyjną w Europie. Temu nie można się jednak dziwić. Inwestycja pochłonęła bowiem aż miliard euro! Zakład zajmuje obszar o powierzchni 300 boisk piłkarskich, a do tego zatrudnia ponad 3000 osób. A na tym nie koniec statystyk, bo od roku 2019 fabryka pobiera wyłącznie zieloną energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. A do tego jest jedynym miejscem na świecie, w którym produkowany jest dostawczy Crafter.

Fabryka Volkswagena we Wrześni, czyli ponad 76 tys. aut rocznie

Na terenie fabryki Volkswagena we Wrześni działa nowoczesna hala budowy karoserii, lakiernia, hala montażu oraz park dostawców, dział samochodów specjalnych oraz dział produkcji pilotażowej. Fabryka Volkswagena we Wrześni w ciągu pięciu lat wyprodukowała w sumie 350 000 samochodów, przy czym w samym roku 2020 liczba sięgnęła 76 500 sztuk. Ponad 70 proc. to pojazdu posiadające specjalną zabudowę – a jest z czego wybierać, bo oferta fabryczna to 69 wersji zabudowy i 6 wersji silnikowych.

Bo w fabryce Volkswagena we Wrześni liczy się... eko!

Kluczem w przypadku fabryki Volkswagena we Wrześni jest aspekt eko. I zielona energia elektryczna to dopiero pierwszy punkt tego planu. Dla przykładu wykorzystywana jest mączkę wapienna do redukcji emisji lotnych związków organicznych w procesach lakierowania aut (tzw. Eco-Dry Scrubber).

Od roku 2019 fabryka pobiera wyłącznie zieloną energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, co pozwoliło nam obniżyć emisję dwutlenku węgla o 80%. Wprowadzono technologię odzysku wody z procesów lakierniczych, co przekłada się na oszczędność 4000 m3 wody miesięcznie. Dzięki temu zużycie wody w przeliczeniu na auto jest o blisko 1/3 mniejsze. Co także ważne, tereny poza drogami komunikacyjnymi pozostawiono nieutwardzone zapewniając naturalną retencję, a tereny zielone wokół fabryki postanowiono zamienić na łąki kwietne i miodne, gdzie zasiano ponad 20 gatunków roślin kwitnących. – powiedział Jacek Dobiecki pełnomocnik zarządu Volkswagen Poznań ds. środowiska i energii.