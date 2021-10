Rynek B-SUV w Polsce: Opel został jego liderem!

Rynek B-SUV w Polsce we wrześniu 2021 roku zyskał nowego lidera i jest nim Opel. Marka oferuje klientom Mokkę i Crosslanda.

Rynek B-SUV w Polsce we wrześniu 2021 roku

Jaki jest najpopularniejszy SUV segmentu B? Nie, to nie Renault, Hyundai, Peugeot czy Volkswagen. Polscy kierowcy w tej części rynku najchętniej zaglądają do salonów... Opla! Numerem jeden zdecydowanie była Mokka - na nią zdecydowało się 541 osób, co dało jej blisko 14-proc. udział w tym segmencie rynku. Wyniki niemieckiej marki wspierał również model Crossland. Drugi niewielki SUV Opla znalazł 290 nabywców, co pozwoliło mu na zwiększenie udziału w segmencie do 7,4 proc.

Globalne trudności są. Opel sobie z nimi radzi

Pomimo trudności związanych z globalnym niedoborem półprzewodników, wpływających również na polski rynek, klienci Opla w Polsce mają szeroki wybór modeli dostępnych „od ręki” w autoryzowanych salonach sprzedaży naszej marki. A duża popularność Mokki i Crosslanda wśród naszych klientów zapewniła nam również pozycję lidera w segmencie B-SUV. - powiedział Adam Męciński, dyrektor marki Opel w Polsce.

Rynek B-SUV w Polsce to raz. Cały rynek w Polsce dwa.

We wrześniu 2021 roku Opel miał jednak powody do radości nie tylko w grupie SUV-ów segmentu B, ale generalnie na polskim rynku motoryzacyjnym. Marka sprzedawała w sumie 1941 pojazdów - co stanowi wzrost o 6,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. I co ważne, przedstawiciele marki spodziewają się, że w kolejnych miesiącach sukces ten może udać się kontynuować. Szczególnie że Opel szykuje dwie polskie premiery. Na rynek najpierw wejdzie nowy Grandland, a później Astra.

Opel szykuje nowości. Na horyzoncie Grandland i Astra

Nowy Opel Grandland będzie dostępny z odważną stylistyką z nowym obliczem marki Opel Vizor, cyfrowym kokpitem z panoramicznymi wyświetlaczami Opel Pure Panel oraz zaawansowaną technologią i szerokim wyborem napędów, w tym flagową hybrydą plug‑in oraz silnikami wysokoprężnym i benzynowym. - można przeczytać w komunikacie prasowym marki.