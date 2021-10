Skąd importujemy samochody do Polski? Na tak zadane pytanie postanowili odpowiedzieć specjaliści carVertical. Oto wyniki ich badania.

Importujemy rocznie milion aut!

Polska jest piątym pod względem liczby ludności krajem w Unii Europejskiej. A do tego każdego roku importujemy nawet milion pojazdów używanych. W tym punkcie mocno zasadnicze wydaje się jedno pytanie. Skąd trafiają do nas używane auta? Specjaliści carVertical postanowili to sprawdzić. A bazą informacji dla nich stały się raporty kontroli pojazdów używanych zamówione przez klientów w ostatnich dwóch latach.

Skąd importujemy auta używane? Pięć głównych rynków

Skąd importujemy samochody do Polski? Specjaliści carVertical postanowili wskazać pięć podstawowych kierunków. I już po pierwszym spojrzeniu na listę jasno widać, że z pierwszej piątki tak naprawdę główne znaczenie mają dwie pierwsze pozycje. Od miejsca trzeciego pochodzenie pojazdów z drugiej ręki zaczyna się "rozdrabiać".

Hegemonem aut z drugiej ręki są Niemcy

Głównym źródłem samochodów używanych trafiających do Polski są Niemcy. To od naszych zachodnich sąsiadów pochodzi blisko 51 proc. pojazdów. Co o tym decyduje? Po pierwsze fakt, że wyjazd po auto do Niemiec nie wymaga wyprawy na drugi koniec Europy – a więc też nie generuje tak wysokich kosztów transportu. Po drugie wysokie zaufanie Polaków dla tego co jest niemieckie.

Numerem dwa rynku używanych USA

Miejsce drugie w zestawieniu przypadło Stanom Zjednoczonym. Z USA pochodzi aż 18 proc. samochodów używanych. I choć wyprawa za ocean po auto nie jest równie łatwa jak wyjazd za zachodnią granicę, kierowców nie zniechęca do niej prosty czynnik. Często niezwykle atrakcyjna cena aut! Cena na tyle atrakcyjna, że opłaca się po nie pojechać i przywieźć tyle kilometrów. Trzecia pozycja należy do Belgii (8,1 proc.), czwarta Francji (3,9 proc.), a piąta Holandii (2,9 proc.).