Volkswagen ID.3 stał się sukcesem w Europie!

Volkswagen ID.3 jest chętnie wybierany przez Europejczyków. To raz. Dwa przyciągają do marki przede wszystkim nowych klientów.

Volkswagen ID.3 najlepiej sprzedającym się elektrykiem?

Od dnia premiery Volkswagen ID.3 został zamówiony przez 144 tys. kierowców, przy czym prawie 50 proc. to nowi klienci, którzy wcześniej nie wybierali aut niemieckiej marki. A na tym statystyki się nie kończą. ID.3 to najlepiej sprzedający się samochód elektryczny w Europie w sierpniu 2021 r. Co musi przełożyć się na moce produkcyjne. Każdego dnia z linii produkcyjnych w Zwickau i Dreźnie zjeżdża około 1200 ID.3.

Volkswagen ID.3 popularny także w Polsce

ID.3 stał się jednym z najpopularniejszych modeli elektrycznych w Polsce, co pokazuje że elektryczna mobilność w wydaniu Volkswagena na przed sobą świetne perspektywy. Wprowadzenie ID.4 i nadchodząca premiera ID.5 to dla nas kolejne bodźce, nadające dynamiki naszej elektrycznej transformacji. – zauważa Michał Świtaj, koordynator ds. elektromobilności w marce Volkswagen. To przekłada się na sprzedaż do tej pory dokładnie 375 egzemplarzy.

Czemu kierowcy kupują Volkswagen ID.3?

Czemu klienci Volkswagena kupują samochody elektryczne? Głównymi kryteriami zakupu lub leasingu ID.3 okazały się przyjazność dla środowiska (60 procent) i innowacyjność technologiczna (51 procent). Kolejnym ważnym kryterium dla klientów było bardzo dobre wsparcie, które zapewnia rozbudowana sieć dealerów i serwisów Volkswagena. Dla prawie 80 procent niemieckich klientów ID.3 jest najczęściej używanym samochodem w gospodarstwie domowym. Około 70 procent z nich korzysta wyłącznie z energii elektrycznej, która pochodzi z własnego systemu fotowoltaicznego lub od dostawcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.