Inteligentna fabryka Nissana: zobacz jak wygląda!

Inteligentna fabryka Nissana, czyli Japończycy zaprezentowali linię produkcyjną w Tochigi wypełniającą założenia inicjatywy Nissan Intelligent Factory.

Inteligentna fabryka Nissana: wartość takumi pozostanie!

Inteligentna fabryka Nissana to kolejny krok do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r., a do tego ma wspierać proces produkcji pojazdów nowej generacji. Co to oznacza? Po pierwsze wydajność procesów. Po drugie najwyższe umiejętności mistrzów rzemiosła. I choć obydwie wartości wpisują się w DNA japońskich fabryk od zawsze, obecna rzeczywistość wymagała zmian procesu produkcyjnego i przejścia w stronę automatyzacji.

Nadszedł czas wielkich zmian dla przemysłu motoryzacyjnego, a globalny problem, jakim są zmiany klimatyczne, stanowi coraz większe wyzwanie, wymagające natychmiastowych działań. – powiedział Hideyuki Sakamoto, wiceprezes Nissana.

W kwestii wyjaśnienia warto dodać, że Tochigi to miasto w Japonii, w prefekturze Tochigi.

Inteligentna fabryka Nissana: takumi raz, zeroemisyjność dwa

Inteligentna fabryka Nissana oznacza wykorzystanie robotów, którym „przekazano” umiejętności mistrzów takumi. Poza tym Japończykom zależało na stworzeniu lepszego środowiska pracy i zeroemisyjnego systemu produkcji. A te wszystkie kroki sprawiły, że jeszcze w tym roku podatkowym w zakładzie zostanie uruchomiona produkcja nowego elektrycznego crossovera Nissana Ariya.

Inteligentna fabryka Nissana: sposoby na emisję

Inteligentna fabryka Nissana ma osiągnąć nautralność węglową do roku 2050. Plany zakładają pełną elektryfikację urządzeń produkcyjnych, co wiąże się ze zmniejszeniem zużycia energii. Aby osiągnąć neutralność węglową w zakładach produkcyjnych, cała zużywana energia elektryczna będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii lub będzie wytwarzana na miejscu przy użyciu ogniw paliwowych wykorzystujących paliwa alternatywne.

Źródło: Materiały prasowe Nissan