Volkswagen uruchomił projekt kompensacji śladu węglowego samochodów testowych z parku dziennikarskiego. Marka posadzi w sumie ponad 8 ha lasów.

Volkswagen chce być... węglowo neutralny

Volkswagen obrał sobie eko-cel. Dąży do zmniejszenia emisji CO2. Strtegia Way To Zero jest realizowana na kilka sposobów. Marka stopniowo przechodzi na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i równoważy emisję dwutlenku węgla, której nie da się uniknąć. W roku 2021 polski oddział Volkswagena wpadł jednak na jeszcze jeden pomysł. Postanowił kompensować ślad węglowy pozostawiany przez samochody z parku prasowego. Skutek? Każdy test auta spalinowego kończył się zasadzeniem 70 drzew.

Test za 70 drzew. Volkswagen sadzi lasy!

Dążymy do tego, by w przyszłości testy dziennikarskie naszych aut nie generowały śladu węglowego. Obecnie co drugi samochód w parku prasowym Volkswagena ma możliwość ładowania z gniazdka (dzięki napędowi w pełni elektrycznemu lub hybrydowemu typu plug-in), a w przyszłym roku zwiększymy tę wartość do 70 proc. – powiedział Hubert Niedzielski, kierownik PR marki Volkswagen.

Volkswagen las Volkswagen... sadzi lasy! Nie, to nie żart, a nowa akcja marki

Gdzie Volkswagen będzie sadził lasy?

Way To Zero i sadzenie drzew to akcja realizowana z Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych. Organizacja wyselekcjonowała trzy obszary w Polsce, które zostały dotknięte klęskami żywiołowymi. Jest to:

las w Czarnowie, który uległ całkowitemu zniszczeniu podczas nawałnicy w 2017 roku,

poklęskowy teren we wsi Ryboły, w okolicach Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej, powstały w wyniku huraganu z 2016 roku,

las górski w rejonie Babiej Góry, położony w miejscowości Zawoja w bezpośrednim sąsiedztwie Babiogórskiego Parku Narodowego.

Lasy Volkswagena przeżyją co najmniej 100 lat

Nasadzenia w poszczególnych lokalizacjach są dość precyzyjnie zaplanowane. Sadzone będą różnego rodzaju drzewa. To raz. Dwa całkowite usunięcie sadzonego w ramach projektu drzewostanu nastąpi dopiero za około 100 lat, po osiągnięciu przez drzewa tzw. wieku rębności. W sumie w ramach projektu Volkswagen posadzi ponad osiem hektarów lasów. To oczywiście zasługa marki. Ale też trochę moja, bo w roku 2021 miał okazję przejechać się kilkoma samochodami marki wyposażonymi w silnik spalinowy.

Volkswagen, Way To Zero i auta elektryczne

Ten projekt to jedna z inicjatyw pokazujących naszą determinację w dążeniu do osiągnięcia neutralności węglowej. Między 2033, a 2035 nasza marka zaprzestanie sprzedaży samochodów spalinowych w Europie. Już dziś opracowaliśmy rozwiązania pozwalające naszym klientom obniżyć swój ślad węglowy: począwszy od produkowanych w sposób neutralny pod względem bilansu CO2 samochodów elektrycznych z rodziny ID., aż po możliwość zasilania samochodu zieloną energią za sprawą współpracy z Polenergią. – mówi Łukasz Zadworny, Dyrektor marki Volkswagen.