Kredyt na samochód używany. Ile pożyczają Polacy na auto?

Kredyt na samochód używany: Polacy kupują o 30 proc. droższe auta!

Pierwsza informacja jest taka, że Polacy nie boją się kredytów na auta. Biorą je nie tylko coraz chętniej, ale przede wszystkim na coraz droższe auta. W roku 2019 średnia wartość pojazdu kupowanego na raty wynosiła 38 tys. zł. Obecnie jest o prawie 30 proc. wyższa i wynosi 49 tys. zł – tak wskazują dane grupy finansowej Cofidis Polska. A tendencja ta jest zaskakująca z dwóch powodów. Pierwszym jest pandemia i niepewność zawodowa związana z nią. Drugim rosnące ceny pojazdów używanych wynikające z dużego popytu i problemów z dostępnością samochodów nowych.

Gdzie kredyty na samochód są najwyższe?

Oczywiście tendencja wzrostowa nie rozkłada się równomiernie na terenie całego kraju. Są regiony, w których skok wartości kredytów nie przekracza 10 proc. Są jednak też miejsca, w których sięga przeszło 50 proc. I co ciekawe, nie zawsze są to rejony kojarzone ze strefami gospodarczymi i... pieniędzmi. Bo kredyt na samochód używany kosztujący prawie 58 tys. zł zaciągali przede wszystkim mieszkańcy Podlasia! Auta z drugiej ręki kosztujące około 57 tys. zł na raty wybierali kierowcy z województwa zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Dla porównania na Mazowszu to już tylko 47 tys. zł.

Kredytowa mapa Polski, czyli wartość aut z drugiej ręki w regionach

Kredytowa mapa Polski, czyli wartość aut z drugiej ręki w regionach

„Kredytowa Mapa Polski Cofidis”, jest efektem prowadzonych na bieżąco w naszej firmie analiz dotyczących budżetów gospodarstw domowych i ich zachowań. Specjalizujemy się w udzielaniu kredytów samochodowych, dzięki temu mamy dużą bazę do analizy i wiemy, jakie są potrzeby polskich kierowców. Obecnie uważnie obserwujemy wpływ pandemii na decyzje zakupowe Polaków – mówi Nuno de Oliveira, Prezes Cofidis Polska.