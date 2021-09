Zamknięcie fabryki Fiata w Tychach... ale tylko czasowe!

Zamknięcie fabryki Fiata w Tychach staje się faktem. Zakład musi wstrzymać produkcję - powodem brak półprzewodników. Przerwa potrwa kilka dni.

Tyska fabryka Stellantis wstrzymuje produkcję. Problem z półprzewodnikami

Półprzewodniki potrzebne są nie tylko do produkcji telefonów, konsol do gier czy pralek, ale także aut. Są one niezbędne chociażby w systemach bezpieczeństwa).

Tyska fabryka na postojowym

Zakład w Tychach, odpowiedzialny głównie za produkcję Fiata 500, musiał wstrzymać działalność w pierwszej połowie lipca. Udało się ją wznowić przed dwutygodniową przerwą urlopową na przełomie lipca i sierpnia, jednak ze względu na nieregularne dostawy półprzewodników, musiano przedłużyć pracownikom wolne o tydzień.

Teraz sytuacja powtórzyła się. Produkcja stanęła w czwartek - 2 września. Rzecznik FCA, spółki należącej do koncernu Stellantis, informował że planowane jest wznowienie produkcji w poniedziałek. Jednocześnie stwierdził, że mimo starań o przywrócenie ciągłości dostaw półprzewodników, wciąż są one nieregularne i dlatego nie można wykluczyć kolejnych przerw w pracy.

Stellantis nie jest jedyny

Rosnące zapotrzebowanie na urządzenia elektroniczne oraz rozbudzenie rynku motoryzacyjnego po miesiącach lockdownów powodują, że od początku roku przemysł samochodowy ma do czynienia z ograniczeniami w dostawach. Stellantis czasowo zamykał już fabryki we Francji i Włoszech. Toyota musiała ograniczyć planowaną globalną produkcję samochodów we wrześniu o 40%. W lipcu o przerwach w produkcji informował także Daimler AG (m. in.: w Bremie) oraz BMW (w Ratyzbonie).

Jak długo potrwa kryzys?

Zdaniem producentów chipów, takich jak Intel i Taiwan Semiconductor Manufacturing, do 2023r. Oznacza to, że wielu producentów aut może zakończyć ten i przyszły rok ze stratą.