Hybrydowa Toyota RAV4 - pięć lat i milion sztuk

Hybrydowa Toyota RAV4 zadebiutowała pięć lat temu. Połowa dekady wystarczyła spalinowo-elektrycznemu SUV-owi na znalezienie miliona klientów.

Hybrydowa Toyota RAV4. Skąd popularność?

Napęd hybrydowej Toyoty RAV4 oparty jest o 2.5-litrowy silnik benzynowy. W momencie debiutu układ dysponował mocą na poziomie 197 koni mechanicznych. Po debiucie piątej generacji RAV4 w sprzedaży pojawiły się dwie wersje mocy - 218 i 222 koni. Skąd popularność hybrydowego SUV-a? Auto jest przestronne i oszczędne. Bagażnik w ustawieniu standardowym mieści 580 litrów, w kabinie zasiądzie nawet pięciu pasażerów, a układ spalinowo-elektryczny potrzebuje na pokonanie 100 km w cyklu mieszanym nieco ponad 5 litrów benzyny.

Hybrydowa Toyota RAV4: milion na świecie, 400 tys. w Europie

Hybrydowa Toyota RAV4 zadebiutowała na rynku w roku 2016 - w ramach czwartej generacji SUV-a. Od tego momentu na całym świecie sprzedała się w ilości wynoszącej dokładnie 1 058 446 egzemplarzy. 400 tys. aut trafiło do Europy - w tym ponad 27 tys. z nich zostało zarejestrowanych w Polsce. RAV4 Hybrid jest drugą po Corolli Hybrid najpopularniejszą hybrydą Toyoty w Polsce.

Toyota RAV4: blisko 3 dekady historii

RAV4 to skrót od Recreational Active Vehicle with 4-wheel drive (rekreacyjny, aktywny samochód z napędem na 4 koła). Świat usłyszał o nim po raz pierwszy 27 lat temu, kiedy w 1994 roku Toyota wprowadziła na rynek pojazd zbudowany według zupełnie nowego pomysłu. Był to samochód z samonośnym nadwoziem auta osobowego, ale z napędem 4x4 i wyglądem małej terenówki. Za sprawą tego modelu powstał nowy segment kompaktowych SUV-ów. Od tamtej pory do klientów na całym świecie trafiło ponad 10 milionów egzemplarzy pięciu generacji Toyoty RAV4. Dziś jest to najpopularniejszy SUV i drugi najczęściej kupowany samochód na świecie.

Źródło: Materiały prasowe Toyota