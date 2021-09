Volkswagen rezygnuje ze skrzyń manualnych

Producent z Wolfsburga dołącza do Mercedesa i ogłasza zakończenie produkcji samochodów z manualnymi skrzyniami biegów.

Manuale w Volkswagenie tylko do 2030 roku

Nowa generacja Tiguana (zapowiadana na 2023 r.) nie będzie oferowana ze skrzynią manualną. W tym samym roku ma również zniknąć z Passatów, a później z mniejszych modeli koncernu. Oznacza to, że Volkswagen nie pozbędzie się manualnych skrzyń w jednej chwili, ale będzie robił to stopniowo. Rezygnacja ze skrzyń manualnych jest podyktowana wieloma czynnikami.

Produkcja aut z manualnymi skrzyniami przestaje być opłacalna

Uproszczenie oferty spowoduje, że producent samochodów zaoszczędzi dużą ilość pieniędzy i ułatwi spełnienie coraz bardziej restrykcyjnych norm emisji spalin. Ponadto każda wersja napędowa modelu oferowana przez producenta musi przejść osobne testy i spełniać określone normy, żeby wejść do produkcji seryjnej. Wiąże się to oczywiście z ogromnymi kosztami, z których w części Volkswagen będzie mógł zrezygnować.

Coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin oraz plany Unii Europejskiej, by w 2035r. producenci zakończyli sprzedaż aut spalinowych na obszarze wspólnoty powodują, że koncerny decydują się na zwiększanie oferty samochodów hybrydowych i elektrycznych. Te z kolei dużo lepiej współpracują ze skrzyniami automatycznymi.

Społeczeństwa europejskie starzeją się i chcą czuć się jak najbardziej komfortowo w samochodzie niezależnie od tego czy należy on do klasy luksusowej (w której automatyczne skrzynie są normą) czy do klasy średniej bądź niższej. Automaty są dużo prostsze w użytkowaniu od manualnych skrzyń biegów. Nie trzeba pamiętać o pedale sprzęgła, zmianie przełożeń.

Koniec skrzyń manualnych jest bliski

W tej chwili na pewno w Unii Europejskiej. Jednak w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone czy Japonia, już dawno manualne skrzynie stanowią znaczącą mniejszość. W zeszłym roku pojawiła się informacja mówiąca o tym, że ze względu na kwestie techniczne i ekonomiczne ze skrzyń manualnych ma zrezygnować Mercedes. Do nich zapewne dołączą kolejni producenci, a skrzynie manualne staną się śpiewem przeszłości.