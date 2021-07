Toyota Yaris Cross: start produkcji crossovera we Francji

Toyota Yaris Cross to nowy crossover japońskiej marki. Auto powstało z myślą o Europie i w Europie będzie produkowane. Co wiadomo o modelu?

Yaris Cross: dwie wersje napędowe. W tym jedna polska!

Toyota Yaris Cross będzie dostępna w dwóch wersjach napędowych. Ofertę otwiera motor benzynowy 1.5. 3-cylindrowy silnik ma moc 125 koni mechanicznych. Alternatywę stanowi hybryda 1.5 litra o mocy 116 koni mechanicznych. Jednostka spalinowo-elektryczna jest trochę... polska. Benzyniaki 1.5, hybrydowe przekładnie e-CVT 1.5 oraz silniki elektryczne są produkowane w Toyota Motor Manufacturing Poland. Podstawą dla Yarisa Crossa jest platforma GA-B i architektura TNGA.

Toyota Yaris Cross z napędem na cztery koła

Yaris Cross 1.5 Hybrid Dynamic Force może być sparowany z inteligentnym napędem na cztery koła AWD-i. W tym rozwiązaniu układ hybrydowy jest wspierany przez silnik elektryczny napędzający tylne koła. Wersja AWD-i otrzymuje w standardzie też zawieszenie wielowahaczowe z tyłu oraz systemy wspierające jazdę poza asfaltem - chodzi o selektor jazdy.

400 mln euro na fabrykę Yarisa

Toyota Yaris Cross będzie produkowana w Valenciennes we Francji. Toyota Motor Manufacturing France przygotowało wcześniej zakład do montażu crossovera. Fabryka została dofinansowana kwotą 400 milionów euro. Dzięki temu możliwości produkcyjne zakładu wzrosły do 300 tysięcy samochodów, a łączna liczba pracowników do niemal 5 000 osób.

Cennik Yarisa Crossa startuje od 74 900 zł

Ceny Yarisa Cross zaczynają się od 74 900 zł. Wersja hybrydowa kosztuje od 88 900 zł. Przedsprzedaż miejskiego SUV-a ruszyła 1 czerwca 2021 roku. Pierwsze auta trafią do nowych właścicieli w październiku.