LPG: umożliwi transformację energetyczną?

LPG stanie się jednym z filarów transformacji energetycznej jako przyjazne środowisku i zarazem ekonomiczne paliwo przejściowe.

Gaz LPG: dostępne, bezpieczne i ekologiczne źródło energii

Polska Organizacja Gazu Płynnego zrzeszająca największe przedsiębiorstwa z sektora LPG obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. Od momentu powstania organizacja aktywnie uczestniczy w promocji LPG jako dostępnego, bezpiecznego, ekonomicznego i ekologicznego źródła energii. W tym czasie konsumpcja gazu płynnego w Polsce wzrosła ponad trzykrotnie i w 2020 roku wyniosła 2,34 mln ton, z czego 74 proc. stanowiła konsumpcja w segmencie autogazu.

Celem rewizji strategii POGP jako organizacji zrzeszającej podmioty z branży gazu płynnego jest zwiększenie wpływu branży na dekarbonizację i poprawę jakości powietrza w Polsce. Gaz płynny wpisał się na trwałe w polski miks energetyczny, teraz czas na zwiększenie roli bio LPG i rozwój innowacyjnych rozwiązań - mówi Sylwester Śmigiel przewodniczący POGP. „Gaz płynny to znakomite paliwo przejściowe, które wspiera zarówno zmniejszenie śladu węglowego, a jednocześnie przyczynia się do poprawy jakości powietrza poprzez eliminację cząstek stałych." - dodaje Sylwester Śmigiel.

LPG sposobem na dekarbonizację transportu?

Już teraz gaz płynny odgrywa istotną rolę w procesie przechodzenia do gospodarki niskoemisyjnej. LPG jest efektywnym kosztowo rozwiązaniem dla dekarbonizacji w obszarach takich jak: transport, wytwarzanie ciepła, rolnictwo i przemysł.

Zaangażowanie branży LPG na rzecz niskoemisyjności przejawia się również poprzez rozwijanie inicjatyw w zakresie bio LPG - paliwa gazowego typu drop-in produkowanego ze źródeł biologicznych, a potencjalnie także z odnawialnej energii elektrycznej. Jego niekwestionowaną zaletę stanowi fakt, że jest to zielone paliwo, które zapewnia redukcję emisji CO2 o 80 proc. w stosunku do konwencjonalnego LPG. Analizy wskazują, że wraz z rozwojem procesów produkcji bio LPG ma szansę w niedalekiej przyszłości stać się paliwem w 100% odnawialnym. Z kolei pod względem zastosowania i wydajności bio LPG nie różni się od konwencjonalnego gazu płynnego. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy urządzeń zasilanych LPG - od pojazdów po kotły gazowe, będą mogli z dnia na dzień przejść na bio LPG bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z adaptacją lub wymianą posiadanych urządzeń.

LPG w wersji bio. Europa już inwestuje!

W ostatnim czasie firma członkowska POGP zrealizowała pierwszą dostawę bio LPG z Polski do Czech. Firmy z branży regularnie inwestują w nowoczesne produkty jak gazy odwonione, butle kompozytowe czy butle z lekkiej stali. Jesteśmy przekonani, że produkty bio LPG będą niebawem dostępne na rynku polskim, już teraz firmy członkowskie otrzymują zapytania od przedsiębiorstw w tym zakresie. - powiedział Sylwester Śmigiel.

Jednym z głównych wyzwań w nadchodzących latach będzie walka z zanieczyszczeniem powietrza. W ostatnim czasie obserwujemy rozwój inicjatyw zmierzających do poprawy jakości powietrza. Jedną z nich jest program „Czyste powietrze” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program oferuje dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne rozwiązania spełniające najwyższe normy, takie jak np. instalacje na gaz płynny. Rola gazu płynnego jest szczególnie istotna na terenach wiejskich i słabo zurbanizowanych, które nie są podłączone do sieci gazu ziemnego. W ich przypadku gaz płynny stanowi atrakcyjne i przystępne kosztowo rozwiązanie do ogrzewania domów i gospodarstw, które przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Według szacunków POGP w 2020 roku liczba prywatnych instalacji zbiornikowych w Polsce wynosiła około 110 tys., co oznacza wzrost o 10 proc. rok do roku.

Autogaz w Polsce: jesteśmy liderami!

Polska jest obecnie największym rynkiem w Unii Europejskiej pod względem zużycia autogazu. Po polskich drogach porusza się około 3 mln pojazdów zasilanych LPG, a udział autogazu w rynku paliw transportowych wynosi 15 proc. Gaz płynny jest tym samym największym paliwem alternatywnym w Polsce, a dzięki inwestycjom przedstawicieli sektora w rozwój infrastruktury i technologii produkcji, spełnia najwyższe normy jakości. Stanowi to dobry punkt wyjścia do aktywnego udziału branży LPG w procesie wdrażania koncepcji transportu niskoemisyjnego. W obszarach takich jak transport publiczny gaz płynny może być stosowany jako paliwo komplementarne dla pojazdów o napędzie elektrycznym. Polska jest również pionierem w zakresie rozwiązań wykorzystujących gaz płynny w pojazdach rolniczych.

Celem POGP jest aktywny udział w procesie transformacji energetycznej, zachowanie konkurencyjnego i przyjaznego rynku dla milionów konsumentów gazu płynnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw związanych z produkcją i dystrybucją LPG. Aby je osiągnąć konieczne jest zbudowanie świadomości na temat roli LPG i bio LPG w polityce energetycznej, jak również zapewnienie otoczenia regulacyjnego, które uwzględni potrzeby branży i jej konsumentów w perspektywie realizacji długofalowych celów społecznych i ekologicznych. - mówi Sylwester Śmigiel.