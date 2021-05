Sprzedaż opon w Q1 2021. Wyraźnie widać wzrosty!

Sprzedaż opon w Q1 2021 z dwucyfrowymi wzrostami. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego zaprezentował dane, które napawają optymizmem.

Sprzedaż opon w Polsce. Dwucyfrowe wzrosty!

PZPO przyjrzało się wynikom sprzedaży nowych opon w Polsce w pierwszym kwartale roku 2021. Wyniki? Dane prezentują się mocno optymistycznie. Rynek ogumienia skierowanego do pojazdów typu SUV urósł o 30 proc., ciężarowych o 36 proc., motocyklowych o 30 proc. i dostawczych o 19 proc. Polacy częściej wybierają też modele pochodzące z segmentu premium. Zainteresowanie oponami topowych producentów zwiększyło się o 33 proc. w przypadku segmentu pojazdów osobowych i dostawczych oraz 41 proc. w przypadku segmentu pojazdów ciężarowych.

Warto podkreślić, że dynamika w Polsce jest znacznie wyższa niż w całej Europie, co potwierdza potencjał naszego rynku w długim okresie. Kolejny kwartał z rzędu największe wzrosty notują opony klasy premium zapewniające największe bezpieczeństwo na drodze - rosnąca świadomość kierowców w tym zakresie jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. – dodaje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO.

Sprzedaż opon: kierowcy lubią modele premium, ale i... wielosezonówki!

Dane pokazują wyraźne ożywienie w roku 2021. Tym samym napawają optymizmem, szczególnie że przemysł oponiarski - tak jak i inne segmenty motoryzacyjne - przeżył silne załamanie w wyniku sytuacji pandemicznej związanej z koronawirusem. Poza tym wyniki pokazują też ciekawy trend. Kierowcy w Polsce coraz chętniej kupują opony całoroczne. W ich przypadku wzrost sprzedaży w Q1 2021 roku sięgnął 39 proc. Dla porównania opony zimowy mogą pochwalić się skokiem zbytu o 17 proc., a letnie 6 proc.

Dobrze jest widzieć, że we wszystkich segmentach rynek się odradza - to pozytywny znak dla naszej branży. Niewielki wzrost sprzedaży opon letnich do samochodów osobowych jest powiązany z efektami Covid-19, bo wielu kierowców jeszcze nie zmieniło opon - także ze względu na obostrzenia w przemieszczaniu się obowiązujące w wielu krajach europejskich. - powiedziała Fazilet Cinaralp, sekretarz generalna Europejskiego Związku Producentów Opon i Gumy (ETRMA).