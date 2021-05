Co druga Toyota w Polsce jest... hybrydowa!

Sprzedaż hybryd Toyoty w Polsce wzrosła do poziomu 30 316 sztuk. W efekcie co drugi model opuszczający salon japońskiej marki ma eko-napęd.

Hybrydy Toyoty: blisko 3 dekady historii!

Toyota uparcie stymuluje sprzedaż samochodów hybrydowych. Po pierwsze wprowadza je do wszystkich kluczowych segmentów. Po drugie eliminuje z palety silniki diesla. Po trzecie systematycznie obniża ceny hybryd. Skutek? Mimo iż rok 2020 upłynął w Polsce pod znakiem pandemii, sprzedaż hybryd Toyoty i tak wzrosła. Po 12 miesiącach osiągnęła poziom 30 316 sztuk - co oznacza, że prawie co druga fabrycznie nowa Toyota w Polsce była napędzana silnikiem spalinowo-eletrycznym.

Sprzedaż hybryd Toyoty w Polsce - w roku 2021 trend utrzymany

Sprzedaż hybryd Toyoty w Polsce rosła i... wciąż rośnie. Dowód? Potwierdzają to dane z roku 2021. Między 1 stycznia z 20 kwietnia zbyt aut spalinowo-elektrycznych wyniósł 12 698 sztuk. Powód sukcesu? Jednym z czynników jest atrakcyjne finansowanie. Hybrydy mają niską utratę wartości. A to oznacza, że Japończycy mogą kalkulować raty za wybrane wersje zelektryfikowanych samochodów hybrydowych na poziomie ich odmian benzynowych.

Hybrydy Toyoty w Polsce - szeroka paleta modeli

Jakie hybrydy Toyota sprzedaje w Polsce? W sumie w gamie marki pojawia się 9 modeli. Najpopularniejszą hybrydą w Polsce jest Corolla. Poza tym w salonach marki znaleźć można Yarisa, C-HRa, Camry, Priusa, Priusa plug-in, RAV4, RAV4 plug-in i Highlandera.