Europejski Samochód Roku 2021: zwycięzcą Toyota Yaris!

Car of the Year 2021: nowy Yaris!

Nowa Toyota Yaris nie miała łatwego zadania. Na starcie konkursu pojawiła się razem z 28 innymi modelami samochodów. Jury? Na to składa się 59 dziennikarzy motoryzacyjnych, którzy pochodzą w sumie z 22 krajów europejskich. Powody decyzji? Toyota Yaris otrzymała tytuł Europejskiego Samochodu Roku 2021, bo jurorzy docenili połączenie atrakcyjnej i nowoczesnej stylistyki z wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz dopracowanym napędem hybrydowym.

Jury konkursu z uznaniem wypowiedziało się też na temat Toyoty GR Yaris. Bo choć hot-hatch ma tylko 3 cylindry, łączy je z mocą 261 koni mechanicznych i napędem na cztery koła. Skutek? Sprint Yarisem 1.6 Turbo do pierwszej setki trwa 5,5 sekundy. Prędkość maksymalna to 230 km/h.

Nie tylko Yaris IV z zaszczytnym tytułem

Tytuł European Car of the Year 2021 nie jest pierwszym, który trafił do Yarisa. Identyczny sukces w roku 2000 odniosła pierwsza generacja miejskiego hatchbacka. Tymi samymi śladami w roku 2005 poszła też druga generacja modelu Prius.