Toyota: w 10 lat zgłosiła 384 tys. patentów!

Bristol Street Motors wpadł na pomysł przeanalizowania sytuacji patentowej na rynku motoryzacyjnym. W tym celu sprawdzał zgłoszenia poszczególnych marek w Google Patents, a następnie przygotował ilościowe zestawienie. Co z niego wynika? Od roku 2011 Toyota złożyła ponad 384 300 patentów. To daje średnio 31 650 patentów każdego roku. Miejsce drugie? To przypadło Hyundaiowi - koreańska firma po 2011 roku ma na swoim koncie 184 tys. patentów. Ostatnia lokata na podium przypadła Fordowi, czwarta jest Honda, a piąty Nissan.

Toyota: patenty na elektryfikację?

Na czym skupiają się producenci podczas prac technologicznych? Ostatnia dekada przyniosła Toyocie 143 500 wniosków związanych z elektryfikacją napędów. To wartość dwukrotnie wyższa niż w przypadku każdej innej marki. Dla porównania Ford zgłosił 63 500 patentów dotyczących e-aut, Hyundai 61 000, a Nissan 57 600. Co np. z liderem rynku aut elektrycznych w Europie? Renault nie generuje zbyt wielu patentów. W ciągu dekady francuska marka zarejestrowała w sumie 1327 patentów.





Ciekawostka? „Motoryzacja jest w tej chwili trzecim najbardziej aktywnym sektorem w dziedzinie patentów, za telekomunikacją i branżą komputerową” – zauważyła kancelaria Freshfields Bruckhaus Deringer, jedna z największych firm prawniczych na świecie. Badania Bristol Street Motors zdają się to potwierdzać.