Milion aut elektrycznych w Polsce? To na razie obietnice...

Milion aut elektrycznych w Polsce: na razie to blisko 19 tysięcy...

Twarde dane nie pozostawiają żadnych złudzeń. Statystyki opublikowane przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego pokazują, że w roku 2020 Polacy zarejestrowali 8 099 elektrycznych samochodów osobowych - czyli elektryków i hybryd plug-in. To sprawia, że po drogach nad Wisłą jeździ już w sumie 18 875 tego typu pojazdów. A od tej liczby do zapowiadanego milion aut elektrycznych w Polsce nadal jest niezwykle daleko. Czy w tych danych jest jakaś optymistyczna informacja? 53 proc. ekologicznych samochodów kupionych w sumie w Polsce to czyste elektryki. 47 proc. korzysta z napędu PHEV - gdzie jazda bezemisyjna jest możliwa po naładowaniu akumulatora z gniazdka.

Samochody elektryczne w Polsce kupują głównie...

Kto kupuje auta elektryczne w Polsce? W przypadku rynku pierwotnego są to przede wszystkim firmy. 85,4 proc. e-aut zarejestrowali nabywcy instytucjonalni. Osoby prywatne stanowiły 18,6 proc. grupy klientów. Nieco inaczej sytuacja ma się na rynku wtórnym. PZPM wskazuje, że 81,4 proc. elektryków z drugiej ręki trafia do osób prywatnych. I choć podejście do napędów zeroemisyjnych nad Wisłą zmienia się, na razie ciężko mówić o drastycznym sukcesie. Z czego to wynika? Infrastruktura rozbudowuje się. Do rozwoju segmentu ekologicznych pojazdów potrzeba jednak czegoś więcej. Mowa konkretnie o stymulowaniu zakupu.





Leasing jest obecnie najpopularniejszą formą finansowania zakupów samochodów elektrycznych. Aby zwiększyć udział takich pojazdów na naszych drogach, przedstawiciele Związku Polskiego Leasingu uczestniczą w konsultacjach prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w zakresie wypracowania nowego systemu dystrybucji dopłat do samochodów elektrycznych. Atrakcyjny system zachęt pozwoli zwiększyć liczbę aut elektrycznych, a tym samym pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne. - powiedział Paweł Pach, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.