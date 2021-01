VGP podsumowuje rok. E-auta i nowe kanały sprzedaży.

W roku 2020 sprzedaż samochodów Volkswagen Group Polska wyniosła 120 009 egzemplarzy. To wynik o 20,3 proc. niższy niż w roku 2019. Powód? Bezpośrednim była pandemia koronawirusa. Ta przełożyła się nie tylko na niższe zainteresowanie nowymi pojazdami, ale również ograniczyła możliwość dostawy pojazdów - z uwagi na czasowe wyłączenia części fabryk. Czy to powód do zmartwienia dla marki? Nie do końca, bo jednocześnie jej udział w rynku wzrósł o blisko punkt procentowy do 28 proc. Drugą najchętniej wybieraną marką w Polsce w roku 2020 została Skoda. Czeska firma sprzedała nad Wisłą w sumie 56 334 egzemplarze aut. Volkswagen zajął czwartą pozycję z wynikiem na poziomie 37 206 egzemplarzy.

Sprzedaż Volkswagenów w Polsce. W strukturze wyróżnia się też Skoda i Audi!

Sprzedaż Volkswagenów w Polsce to nie tylko czołowe miejsca w rankingu popularności producentów. Cała grupa VGP może się pochwalić jeszcze czterema innymi sukcesami. Skoda Octavia to najchętniej kupowany model nad Wisłą. Jej zbyt sięgnął ilości 18 667 egzemplarzy. Skoda Citigo iV była najczęściej rejestrowanym elektrykiem (516 sztuk), a Skoda Superb iV najczęściej rejestrowaną hybrydą plug-in (500 sztuk).





Na tle firm motoryzacyjnych obecnych w Polsce wyróżnia się Audi. Marka sprzedała w roku 2020 15 602 auta. To oznacza wzrost o 13,2 proc. - wzrost ten jest jedynym jaki został odnotowany w pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych marek w Polsce.

Sprzedaż nowych samochodów: nowa rzeczywistość, nowe wyzwania

Sprzedaż Volkswagenów w Polsce spadła, a pandemia skutecznie ograniczyła marce możliwość działania. Volkswagen Group Polska wykorzystało jednak czas spowolnienie na wprowadzenie na rynek kolejnych pojazdów elektrycznych oraz... zbudowanie nowych kanałów zbytu. Jeżeli chodzi o e-pojazdy, niemiecki koncern oferuje je dziś w niemalże każdym segmencie rynku. W efekcie co czwarty elektryk rejestrowany nad Wisłą ma logo Skody, Volkswagena, Audi lub Porsche. Zaskakujące jest duże zainteresowanie np. drogimi autami o napędzie elektrycznym - chętnie kupowane było i Audi e-Tron, i Porsche Taycan.

Sprzedaż Volkswagenów w Polsce zaczyna przenosić się do... sieci. Już w kwietniu 2020 roku niemiecka firma uruchomiła wirtualny salon e-Home. Za jego pośrednictwem obsługiwanych jest 500 klientów miesięcznie. Przez internet można również leasingować Volkswagena (decyzję leasingową otrzymuje się w maksymalnie 2 dni), a formalności ograniczyć za sprawą usługi sprzedaży pojazdów w modelu door-to-door.