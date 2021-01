Firmy transportowe: polski lider rusza na Stany

Hegelmann USA w pierwszej fazie ekspansji ma zamiar zatrudniać 15 pracowników, a jego flota będzie się składać z 10 aut. Oferta i ilość pojazdów będą jednak szybko rozszerzane - m.in. o ciężarówki zasilane LNG i elektrycznie. A wszystko za sprawą inwestycji, która jest szacowana na 10 mln euro - i to tylko w ciągu pierwszych trzech lat. Czy USA to nowy rynek dla Hegelmanna? Nie do końca. Firma od jakiegoś czasu ma już połączenia ze Stanami. Głównie za sprawą partnerów biznesowych, dla których marka oferuje rozwiązania logistyczne w Europie.

Firma transportowa: plan ekspansji na USA powstał wcześniej

Chcemy stać się organizacją o zasięgu globalnym, oferującą usługi logistyczne i transportowe w Europie, Ameryce Północnej oraz Azji. Ekspansję w USA rozważaliśmy już pod koniec roku 2019, plany wprowadzamy w życie na początku 2021. Jesteśmy dobrze przygotowani, mamy międzynarodowe doświadczenie i wierzymy, że dzięki ciężkiej pracy staniemy się poważnym graczem na rynku północnoamerykańskim - wyjaśnia Andrew Jasinskas, który jako Head of Business Development w Hegelmann Group odpowiada za rozwój w USA.





Plan idealny? Hegelmann w Stanach Zjednoczonych ma zamiar inwestować przyczepy typu „Dry Van”, przyczepy termiczne, platformy, silosy i autotransportery. Cel jest jeden. Firma chce jak najszybciej zwiększyć zakres oferty, aby zakres usług był podobny do tego, z którego mogą korzystać partnerzy w Europie. Hegelmann w przyszłości przewiduje dalszą ekspansję, która obejmie także Kanadę oraz kraje Ameryki Środkowej.

Źródło: Materiały prasowe Hegelmann Group